Έλλειψη εργατικού δυναμικού αχνοφαίνεται στην παγκόσμια οικονομία – Λύση στα ξένα χέρια

Κορυφαίοι κεντρικοί τραπεζίτες προειδοποίησαν ότι οι μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου θα αντιμετωπίσουν έλλειψη εργατικού δυναμικού, το οποίο θα χρειαστούν για να τροφοδοτήσουν την ανάπτυξη και να διατηρήσουν σταθερές τις τιμές τις επόμενες δεκαετίες.

Το συγκεκριμένο πρόβλημα θα μπορούσε να λυθεί αν οι χώρες προσελκύσουν περισσότερους ξένους εργαζόμενους.

Αναγκαία τα ξένα «χέρια»

Μιλώντας σε ετήσια συνάντηση κορυφαίων υπευθύνων χάραξης πολιτικής στο Τζάκσον Χολ του Ουαϊόμινγκ, οι επικεφαλής της Τράπεζας της Ιαπωνίας, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Τράπεζας της Αγγλίας προσπάθησαν να τονίσουν την πρόκληση που αποτελεί η γήρανση του παγκόσμιου πληθυσμού.

