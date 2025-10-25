ΕΛΛΕΤ: Καλά νέα για τον Σιδηρόδρομο της Πελοποννήσου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση, η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (ΕΛΛΕΤ) εκ μέρους της ελληνοελβετικής επιστημονικής πρωτοβουλίας για την σταδιακή επαναλειτουργία του Σιδηροδρόμου στην Πελοπόννησο, ο Σύλλογος Φίλων Σιδηροδρόμου της Αθήνας και ο

Σύλλογος Φίλων Σιδηροδρόμου

Μεσσηνίας, χαιρετίζουμε την απόφαση που έλαβε την Κυριακή 19/10/2025 η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ, σχετικά με τη διερεύνηση της δυνατότητας λειτουργίας ποδηλατόδρομων παράλληλα προς την υφιστάμενη σιδηροδρομική γραμμή.

Με την απόφαση ζητείται:

Η σιδηροδρομική γραμμή να χρησιμοποιηθεί για το σκοπό που κατασκευάστηκε και δαπανήθηκαν σημαντικά ποσά. Δηλαδή για μεταφορικό έργο.

Να τεθεί ως προτεραιότητα της Κυβέρνησης η λειτουργία της γραμμής.

Να εξεταστεί σε συνεργασία με το ΥΠΕΝ, ο τρόπος διευκρίνισης και δέσμευσης ότι η προμελέτη δε θα αφορά τη μετατροπή της γραμμής σε κάτι διαφορετικό από την πραγματική της λειτουργία και θα αφορά σε παράλληλη δημιουργία ποδηλατοδρόμων σε τμήματα που το ανάγλυφο του εδάφους και οι πραγματικές συνθήκες το επιτρέπουν. Διαφορετικά, να ακυρωθεί η προκήρυξη.

Η απόφαση θέτει τις βάσεις για την αξιοποίηση της υπάρχουσας πολύτιμης σιδηροδρομικής υποδομής στην Πελοπόννησο (η αξία της οποίας εκτιμάται από τους Ελβετούς εμπειρογνώμονες στα € 5,5 δις στο σύνολό της) σε συνέργεια με τη δημιουργία ποδηλατοδρόμων σε όλη την περιοχή, όπου το επιτρέπει το γεωμορφολογικό ανάγλυφο. Να χρησιμοποιηθεί δηλαδή η επαναλειτουργία του τραίνου ως καταλύτης για την ανάπτυξη ΚΑΙ του ποδηλατικού τουρισμού σε ποδηλατικές διαδρομές πολιτιστικού ενδιαφέροντος ή/και ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους, οι οποίες μπορούν να δημιουργηθούν- ή να αξιοποιηθούν τυχόν υφιστάμενες-, εγκάρσια στον σιδηροδρομικό άξονα και σε σύνδεση με τους Σιδηροδρομικούς Σταθμούς. Οι Σιδηροδρομικοί Σταθμοί σε συνδυασμό με τη σιδηροδρομική λειτουργία, μπορούν και πρέπει να λειτουργήσουν ως κέντρα εξυπηρέτησης και εφοδιασμού και για τον ποδηλατικό τουρισμό.

Προϋπόθεση για την υλοποίηση της απόφασης του ΤΕΕ, είναι η άμεση λήψη της πολιτικής απόφασης για την επαναλειτουργία του τραίνου και η χρηματοδότηση της απαραίτητης ελληνοελβετικής μελέτης σκοπιμότητας μαζί με το επιχειρηματικό σχέδιο (€ 280.000) για το τμήμα Κόρινθος-Ναύπλιο, όπως την έχουμε παρουσιάσει τον Ιούνιο 2025 στον αναπληρωτή Υπουργό κο Κ. Κυρανάκη.

Όπως προτείναμε στον Πρόεδρο του ΤΕΕ κύριο Γ. Στασινό, μπορούμε να εκπονήσουμε από κοινού την μελέτη σκοπιμότητας και το επιχειρηματικό σχέδιο για την συνδυαστική επαναλειτουργία του τραίνου μαζί με την ανάπτυξη των προαναφερθέντων ποδηλατοδρόμων.

Για την υλοποίηση λοιπόν αυτής της σημαντικής απόφασης του ΤΕΕ, ζητάμε:

Από τον Υπουργό Περιβάλλοντος κ. Σταύρο Παπασταύρου και τον Πρόεδρο του ΤΕΕ κ. Γιώργο Στασινό, την άμεση ανάκληση της δημοσιευθείσας προκήρυξης και την συνεργασία με την ελληνοελβετική επιστημονική πρωτοβουλία για την εκπόνηση κοινής μελέτης σκοπιμότητας και επιχειρηματικού σχεδίου για τραίνο και ποδήλατο.

και την συνεργασία με την ελληνοελβετική επιστημονική πρωτοβουλία για την εκπόνηση κοινής μελέτης σκοπιμότητας και επιχειρηματικού σχεδίου για τραίνο και ποδήλατο. Από τον Υπουργό Υποδομών κ. Χρήστο Δήμα την άμεση λήψη της πολιτικής απόφασης για την κατά προτεραιότητα επαναλειτουργία του τραίνου σε ορατό χρόνο και τη διάθεση των απαραίτητων κονδυλίων για την υλοποίησή της.

λήψη της πολιτικής απόφασης για την κατά προτεραιότητα επαναλειτουργία του τραίνου σε ορατό χρόνο και τη διάθεση των απαραίτητων κονδυλίων για την υλοποίησή της. Από τον Πρόεδρο του Πράσινου Ταμείου κο Ιωάννη Ανδρουλάκη, την διοχέτευση της προγραμματισμένης χρηματοδότησης των 2 διαγωνισμών, ύψους € 3.500.000, στις απαραίτητες μελέτες για την επαναλειτουργία και αξιοποίηση σε πρώτο στάδιο της πολύτιμης σιδηροδρομικής υποδομής και, σε δεύτερο στάδιο, εφόσον τούτο αποδειχθεί εφικτό και πραγματοποιήσιμο, την ανάπτυξη των συναφών ποδηλατοδρόμων.

Επίσης, για να μην κινδυνεύσει σήμερα ή στο μέλλον αυτή η πολύτιμη υποδομή, ζητάμε:

Από την Υπουργό Πολιτισμού κα Λίνα Μενδώνη, τον άμεσο χαρακτηρισμό ως μνημείου και στοιχείου της πολιτιστικής κληρονομιάς, του συνόλου του Πελοποννησιακού Σιδηροδρόμου (επιδομή και υποδομή των γραμμών, όλα τα κτηριακά συγκροτήματα και επιλεγμένο τροχαίο υλικό). Υπενθυμίζουμε ότι εκκρεμεί εδώ και 10 χρόνια παρά την θετική εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών, η εισαγωγή του θέματος στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων και Σύγχρονων Μνημείων του ΥΠΠΟΑ.

Ο τελικός μας στόχος, εκτός από την επαναλειτουργία της γραμμής, είναι:

Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO -κατά το παράδειγμα των Albula & Bernina Express της Ελβετίας.



να χρησιμοποιηθεί ως «όχημα» για την εγκαθίδρυση ενός νέου, θεματικά προσανατολισμένου, τουριστικού μοντέλου το οποίο θα απευθύνεται σε φίλους του σιδηροδρόμου και ποιοτικούς ταξιδιώτες, ποδηλάτες και περιπατητές απ’ όλο τον κόσμο, και θα αποτελέσει σημαντική συνεισφορά στην χωρική, κοινωνική και οικονομική ανασυγκρότηση των αντίστοιχων ορεινών και ημιορεινών περιοχών.

Η ΕΛΛΑΔΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΚΑΛΑ ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟ. ΑΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΡΑΙΝΟΥ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ.