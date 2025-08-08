ΕΛΣΤΑΤ: Εκτοξεύτηκε το εμπορικό έλλειμμα τον Ιούνιο – «Βουτιά» εξαγωγών κατά 8,3%

Διευρύνθηκε το εμπορικό έλλειμμα της Ελλάδας τον Ιούνιο, λόγω αύξησης των εισαγωγών και πτώσης των εξαγωγών, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου για τον Ιούνιο αυξήθηκε κατά 33,2% σε σχέση με τον Ιούνιο 2024, δείχνει η ΕΛΣΤΑΤ, φτάνοντας τα 3,13 δισ. ευρώ. Η αύξηση αυτή αποδίδεται κυρίως στις εισαγωγές, οι οποίες ενισχύθηκαν συνολικά κατά 6,4% – με τις εισαγωγές μη ενεργειακών προϊόντων να αυξάνονται κατά 10,9%. Δηλαδή, η αύξηση των εισαγόμενων καταναλωτικών και ενδιάμεσων αγαθών ήταν πιο ισχυρή από την ενίσχυση των εξαγωγών, εντείνοντας την επιβάρυνση στο εμπορικό ισοζύγιο.