ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΛΣΤΑΤ: Στα 48,6 δισ. ευρώ οι εξαγωγές το 2025 – Μειώθηκαν κατά 2,8%

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2025 ανήλθε σε 33.515,5 εκατ. ευρώ (37.446,1 εκατ. δολάρια) έναντι 35.598,7 εκατ. ευρώ (38.047,6 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2024, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 5,9%.

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τις εμπορευματικές συναλλαγές, το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 826,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 2,9% και το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 555,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 1,9%.

Η συνολική αξία των εισαγωγών κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2025 ανήλθε στο ποσό των 82.115,7 εκατ. ευρώ (92.503,1 εκατ. δολάρια) έναντι 85.601,6 εκατ. ευρώ (92.298,5 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2024, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ 4,1%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 1.552,0 εκατ. ευρώ, δηλαδή 2,4% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 1.349,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 2,1%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2024.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του newmoney.gr πατώντας εδώ 

