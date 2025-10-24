Έναρξη των δράσεων του Εκθετηρίου Τοπικών Προϊόντων του Δήμου Καλαμάτας

Ξεκίνησε ο κύκλος παρουσιάσεων και γευσιγνωσιών στο Εκθετήριο Τοπικών Προϊόντων του Δήμου Καλαμάτας, με πρώτη συμμετοχή την Piperitsa Farm. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Εκθετηρίου, στο ισόγειο του ιστορικού Δημαρχείου, που λειτουργεί πλέον ως σημείο σταθερής προβολής και γνωριμίας με τα τοπικά προϊόντα της Μεσσηνίας.

Η Piperitsa Farm, μια σύγχρονη αγροτουριστική επιχείρηση με έδρα το χωριό Πιπερίτσα Μεσσηνίας, παρουσίασε στο κοινό τα χειροποίητα προϊόντα της, που παράγονται με παραδοσιακές μεθόδους από πιπεριές, μπάμιες και σταμναγκάθι. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, έγινε αναφορά στις διακρίσεις και τα βραβεία που έχουν αποσπάσει τα προϊόντα ενώ ακολούθησε δοκιμή από τους παρευρισκόμενους.

Ο Δήμος Καλαμάτας καλεί τις τοπικές επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν το Εκθετήριο για τη μόνιμη παρουσίαση προϊόντων τους, καθώς και για τη διοργάνωση θεματικών παρουσιάσεων και γευσιγνωσιών, με στόχο τη δικτύωση, την προβολή και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας.

Η σχετική φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι διαθέσιμη στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://forms.gle/CjBimQn168Rvme8h8