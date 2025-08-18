Ένας στους δύο αγρότες επιλέγει έξοδο μέσα στην επόμενη 10ετία, το 5% άμεσα

Αυτά είναι τα κύρια στοιχεία που προκύπτουν από έρευνα θεσµικών φορέων της ΕΕ, µετά τις µεγάλες κινητοποιήσεις των Ευρωπαίων αγροτών στα τέλη του 2023 και στις αρχές του 2024. Οι αγρότες αισθάνονται πως δεν έχουν την απαιτούµενη υποστήριξη των πολιτικών θεσµών, ιδιαίτερα όσον αφορά στην πρόσβαση σε σύγχρονες τεχνολογίες, που είναι απαραίτητες για βιώσιµη και ανταγωνιστική γεωργία.

Η έρευνα Ipsos, που ανατέθηκε από τον CropLife Europe και διεξήχθη σε εννέα χώρες (Γαλλία, Γερµανία, Ρουµανία, Πολωνία, Ιταλία, Ισπανία, Ολλανδία, Βέλγιο, Ιρλανδία), δείχνει ότι ενώ το 50% των Ευρωπαίων αγροτών συµµετείχαν στις διαµαρτυρίες του 2023-2024, το 91% εξακολουθεί να είναι δυσαρεστηµένο µε την πολιτική ανταπόκριση τόσο σε επίπεδο ΕΕ, όσο και εθνικό.

Παρά την προσοχή των µέσων ενηµέρωσης και τη συµπάθεια του κοινού, οι αγρότες αναφέρουν ελάχιστες απτές αλλαγές στην πολιτική ή στο εισόδηµά τους.

Τα ευρήµατα της έρευνας αποκαλύπτουν ότι το 69% των αγροτών θεωρούν πως το εισόδηµά τους δεν επαρκεί για να διατηρήσουν τις εκμεταλλεύσεις τους.

Διαβάστε περισσότερα στο δημοσίευμα του www.agronews.gr πατώντας ΕΔΩ