Ένας στους επτά εφήβους αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής υγείας σύμφωνα με τον ΠΟΥ

Αυξημένες επενδύσεις απαιτούνται επειγόντως για την αντιμετώπιση των εξελισσόμενων κινδύνων για την υγεία καθώς και την κάλυψη των αναγκών ψυχικής, σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας για σχεδόν 1,3 δισεκατομμύρια εφήβους (ηλικίας 10-19 ετών) παγκοσμίως, σύμφωνα με την πιο πρόσφατη επιστημονική δημοσίευση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, που δημοσιεύθηκε στο Journal of Adolescent Health.

Τουλάχιστον 1 στους 7 εφήβους παγκοσμίως αντιμετωπίζει πλέον κάποια πρόκληση ψυχικής υγείας, με ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά καταθλιπτικού συναισθήματος και άγχους. Σχεδόν 1 στους 10 εφήβους είναι παχύσαρκοι. Τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα (ΣΜΝ) μεταξύ των νέων, αυξάνονται. Η βία, συμπεριλαμβανομένου του εκφοβισμού, επηρεάζει εκατομμύρια εφήβους.

