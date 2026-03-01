Ενισχυμένο marketing, Νέες αεροπορικές συνδέσεις και στρατηγικές επενδύσεις στο Αεροδρόμιο Καλαμάτας (video)

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου συνεχίζει να υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα marketing σε συνεργασία με τις αεροπορικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο Διεθνές Αεροδρόμιο Καλαμάτας, ενισχύοντας τη διεθνή προσβασιμότητα του προορισμού και δημιουργώντας ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια. Η στρατηγική αυτή έχει ήδη αποδώσει σημαντικά αποτελέσματα, με ισχυρή αύξηση της επιβατικής κίνησης και διεύρυνση του δικτύου πτήσεων. Παράλληλα, η επικείμενη ιδιωτικοποίηση του αεροδρομίου και δημιουργεί μια νέα αναπτυξιακή προοπτική για όλη την Πελοπόννησο.