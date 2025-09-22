Ενοίκια: Προθεσμία 10 ημερών για τους ενοικιαστές για να λάβουν επιστροφή έως 800 ευρώ

Μέχρι τις 30.9.2025 οι ενοικιαστές έχουν περιθώριο να τακτοποιήσουν ό,τι λείπει από τα στοιχεία τους, ώστε να μη χάσουν την αυτόματη «επιστροφή ενός ενοικίου» που θα πιστωθεί στα τέλη Νοεμβρίου.

Μάλιστα, από τους ενοικιαστές δεν απαιτείται αίτηση καθώς το ποσό θα προκύψει από τα δεδομένα της φορολογικής δήλωσης και του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου που καταγράφει το ποσό του ενοικίου που καταβάλλουν. Όπου χρειάζεται, γίνεται τροποποιητική δήλωση μέχρι το τέλος του μήνα.

Τι πρέπει να προσέξουν οι δικαιούχοι τώρα

Πρώτον, να ελέγξουν ότι υπάρχει σε ισχύ ηλεκτρονικό μισθωτήριο για την κύρια κατοικία στο myAADE, με σωστό ΑΦΜ εκμισθωτή και ημερομηνίες. Δεύτερον, στο Ε1 να έχει συμπληρωθεί ο κωδικός 081 με τον αριθμό της δήλωσης μίσθωσης. Αν έχει αλλάξει μισθωτήριο μέσα στο 2025, καταχωρίζεται ο τελευταίος ενεργός αριθμός. Τρίτον, να επιβεβαιώσουν ότι το ενοίκιο έχει δηλωθεί ορθά ως δαπάνη κύριας κατοικίας. Τέταρτον, να ελέγξουν τον δηλωμένο ΙΒΑΝ στο προφίλ τους στην ΑΑΔΕ, ώστε η πίστωση να γίνει χωρίς καθυστέρηση.

