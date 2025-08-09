Εντείνονται οι έλεγχοι της Επιθεώρησης Εργασίας με χρήση drones και καμερών σώματος

Στοχευμένους και εντατικούς ελέγχους για την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας και τη διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων συνεχίζει να διενεργεί η Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας.

Ταυτόχρονα, η επιθεώρηση εργασίας προχωρά στον εκσυγχρονισμό των μεθόδων της, αξιοποιώντας καινοτόμες τεχνολογίες. Στα επόμενα βήματα περιλαμβάνονται η χρήση drones για την ενίσχυση των ελέγχων ασφάλειας και υγείας, καθώς και ο εφοδιασμός των Επιθεωρητών με body cameras για την αύξηση της ασφάλειας και της διαφάνειας στο έργο τους.

Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά αρμόδια στελέχη της Επιθεώρησης Εργασίας, τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα στοχεύουν στην ενίσχυση της αξιοπιστίας και της αποτελεσματικότητας των ελεγκτικών μηχανισμών.

