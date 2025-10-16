Εντυπωσίασαν οι καρατέκα του Παμμεσσηνιακού Α.Σ. στο “Acropolis” Athens Open Karate Cup

Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθη το 5ο ATHENS OPEN ACROPOLIS KARATE CUP “Ακρόπολις”,, στο Κλειστό γήπεδο Πεύκης στην Αθήνα, με τη συμμετοχή 900 αθλητών και αθλητριών από την Ελλάδα, εκπροσωπώντας 48 συλλόγους.

Ο Παμμεσσηνιακός Α.Σ. Καράτε είχε δυναμική παρουσία στους αγώνες με 17 αθλητές και αθλήτριες και κατέκτησε 42 μετάλλια (18 χρυσά – 9 ασημένια – 15 χάλκινα), με αποτέλεσμα να καταλάβει την 7η θέση στη γενική κατάταξη ανάμεσα σε 48 συλλόγους.

Οι αθλητές και οι αθλήτριες που ανέβηκαν στο βάθρο και εντυπωσίασαν με την υψηλή τους τεχνική κατάρτιση είναι οι ακόλουθοι/ες :

Στα ΚΑΤΑ την 1η Θέση κατέλαβαν οι αθλητές/τριες: Γεώργιος Πατσαρίνος, Μαρία Τσερπέ, Ευθύμιος Μπούρας, Σταυρούλα Παναγέα, Αθανάσιος Τσαφαράς και η Αρχοντία Διονυσοπούλου κατέκτησε 2 Χρυσά σε δύο διαφορετικές κατηγορίες Κάτα.

Στα ΚΑΤΑ την 2η Θέση κατέκτησαν οι αθλητές/τριες: Αθανάσιος Μπούρας, Λυδία Ελένη Μπούρα, Μαρία Τσερπέ, Ελισάβετ Παπαβασιλοπούλου, Γεώργιος Νεοφώτιστος, Αντώνιος Πατσαρίνος και Ιωάννης Τσερπές.

Στα ΚΑΤΑ την 3η Θέση έλαβαν οι αθλητές/τριες: Ευαγγελία Ντάκουρη, Ιωάννης Ψυχόπαιδας, Ευθύμιος Μπούρας, Ιωάννης Τσερπές και Δημήτριος Δημόπουλος κατέκτησε 2 Χάλκινα σε δύο διαφορετικές κατηγορίες Κάτα.

Στο ΚΟΥΜΙΤΕ την 1η Θέση κατέλαβαν οι αθλητές/τριες: Μαρία Τσερπέ, Ευαγγελία Ντάκουρη, Αρχοντία Διονυσοπούλου, Νικολέττα Χανδρινού, Δημήτριος Δημόπουλος και οι αθλητές Σταυρούλα Παναγέα, Ελισάβετ Παπαβασιλοπούλου και Αντώνιος Πατσαρίνος κατέκτησαν από 2 Χρυσά σε δύο διαφορετικές κατηγορίες Κούμιτε.

Στο ΚΟΥΜΙΤΕ την 2η Θέση κατέκτησαν οι αθλητές/τριες: Ευθύμιος Μπούρας και Ευαγγελία Ντάκουρη.

Στο ΚΟΥΜΙΤΕ την 3η Θέση κατέκτησαν οι αθλητές/τριες: Μαρία Τσερπέ, Γεώργιος Νεοφώτιστος, Αθανάσιος Τσαφαράς, Αρχοντία Διονυσοπούλου, Ιωάννης Τσερπές και οι Γεώργιος Πατσαρίνος και Νικήτας Δημόπουλος κατέκτησαν από 2 Χάλκινα σε δύο διαφορετικές κατηγορίες Κούμιτε.

Ο πρόεδρος του Παμμεσσηνιακού Αθλητικού Συλλόγου κ. Αντώνης Γιουρτούμας δήλωσε τα ακόλουθα: « Είμαι βαθύτατα χαρούμενος για τις επιτυχίες των αθλητών μας. Οι επιτυχίες που έρχονται όλα αυτά τα χρόνια μόνο τυχαίο γεγονός δεν είναι , γι’ αυτό θέλω να απονείμω τα εύσημα στην προπονητική μας ομάδα, με τους Ευάγγελο και Ιωάννη Μπούρα να συνεχίζουν το έργο του ιδρυτή μας, Ευθύμιου Μπούρα, και να οδηγούν το σύλλογο μας με ήθος, αξιοπρέπεια και μαχητικότητα στη σύγχρονη εποχή. Επίσης θέλω να απονείμω τα εύσημα σε όλους τους αθλητές που αγωνίσθηκαν αλλά και στους γονείς αυτών των παιδιών που είναι άξιοι συμπαραστάτες στις προσπάθειες μας».

Ο προπονητής του Παμμεσσηνιακού Α.Σ. και υπεύθυνος της Τεχνικής επιτροπής στο άθλημα του Καράτε στη Νότια Ελλάδα, κ. Ευάγγελος Μπούρας υπογράμμισε τα εξής: « Είμαι χαρούμενος που καταφέρνουμε πάντα ως σύλλογος, μέσα από την ομαδική προσπάθεια που καταβάλλουμε, να ξεπερνάνε όλοι μας οι αθλητές κάθε φορά τον εαυτό τους και να ανεβαίνουνε ολοένα και περισσότερο επίπεδο, τόσο αγωνιστικό, όσο και πνευματικό. Πλέον στρέφουμε την προσοχή μας στο Πανελλήνιο Κύπελλο Καράτε που θα διεξαχθεί στα τέλη του Οκτωβρίου».

Ο προπονητής του Παμμεσσηνιακού Α.Σ. Γιάννης Μπούρας σημείωσε τα ακόλουθα: « Θέλω να δώσω τα εύσημα στους διοργανωτές αυτού του τουρνουά που έδωσαν την ευκαιρία σε όλους τους αθλητές να δώσουν αρκετούς και ανταγωνιστικούς αγώνες, ο καθένας στην κατηγορία του, και να αποκομίσουν τεράστια οφέλη για την αγωνιστική τους πορεία. Είμαι απόλυτα ικανοποιημένος από την απόδοση των αθλητών μας, που έβγαλαν σε πολύ μεγάλο βαθμό όσα τεχνικά και τακτικά στοιχεία δουλεύουμε στην προπόνηση. Όμως πέρα από τα μετάλλια και τις πρωτιές, αυτό που κρατώ περισσότερο είναι το ήθος και η αξιοπρέπεια, το ευ αγωνίζεσθε σε συνδυασμό με τη μαχητικότητα που επέδειξαν όλοι οι αθλητές μας και αξίζουν συγχαρητήρια στους ίδιους και στις οικογένειες τους».