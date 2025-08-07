Επανάσταση στην αντιμετώπιση της πρεσβυωπίας

Πρόκειται για την αδυναμία του ματιού να εστιάσει σε κοντινές αποστάσεις, όπως στην ανάγνωση ενός βιβλίου ή την οθόνη ενός κινητού τηλεφώνου.

«Το φαινόμενο αυτό οφείλεται στη σταδιακή σκλήρυνση του φυσικού φακού του ματιού και την απώλεια της ελαστικότητάς του, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να μεταβάλει εύκολα τη διαθλαστική του δύναμη για κοντινές αποστάσεις.

Οι πρώτες αντιδράσεις είναι χαρακτηριστικές: απομάκρυνση του κειμένου για καλύτερη εστίαση και αύξηση του φωτισμού. Πολύ συχνά, οι πάσχοντες προσπαθούν να εντοπίσουν “τι φταίει”, μέχρι να κατανοήσουν ότι πρόκειται για την έναρξη της πρεσβυωπίας», αναφέρει ο κ. Παντελής Παπαδόπουλος Χειρουργός Οφθαλμίατρος, Συντονιστής Διευθυντής Χειρουργός Οφθαλμίατρος Α’ Οφθαλμολογικής Κλινικής Metropolitan Hospital, Επίκουρος Καθηγητής Οφθαλμολογίας Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του protothema.gr πατώντας εδώ