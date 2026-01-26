Επερώτηση της Λαϊκής Συσπείρωσης για την πρόσβαση στο χωριό Χρυσότοπος Μεσσηνίας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στις 26/1/2026, λόγω έντονων βροχοπτώσεων, σημειώθηκαν εκτεταμένες καταστροφές στο δρόμο που συνδέει το χωριό Χρυσότοπος του Δήμου Μεσσήνης, με το χωριό Ρευματιά. Υπενθυμίζουμε, ότι αποτελεί τη μοναδική οδό πρόσβασης του χωριού. Πέρα από την άμεση αποκατάσταση της πρόσβασης με ευθύνη του Δήμου Μεσσήνης ή της Περιφέρειας, απαιτούνται επιπλέον ασφαλτικά και τεχνικά έργα ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής διέλευση. Παράλληλα, επανέρχεται το ζήτημα της αποκατάστασης του διαδημοτικού δρόμου Χρυσότοπος – Αετός, ώστε να υπάρχει και δεύτερη πρόσβαση στο χωριό.

Ζητάμε από την Περιφερειακή Αρχή:

Να πάρετε όλα τα απαραίτητα μέτρα άμεσης αποκατάστασης.

Να μας ενημερώσετε για τις ενέργειες που έχετε κάνει για την αποκατάσταση του διαδημοτικού δρόμου που θα αποτελούσε εναλλακτική πρόσβαση εφόσον είχε αποκατασταθεί, όπως ζητούσαν οι κάτοικοι.

Ακολουθεί η σχετική ερώτηση που έχουμε καταθέσει από τις 28/7/2025 με θέμα: «Επικίνδυνη εγκατάλειψη του διαδημοτικού δρόμου Χρυσότοπος – Αετός – Καλογερέσι Μεσσηνίας » και παρακαλούμε για την ενημέρωσή μας.

«Είναι απαράδεκτη και επικίνδυνη η κατάσταση του αγροτικού – διαδημοτικού δρόμου που ενώνει το Χρυσότοπο του Δήμου Μεσσήνης με τον Αετό και το Καλογερέσι του Δήμου Τριφυλίας, καθώς και με περιοχές της Μάλθης που ανήκουν στον Δήμο Οιχαλίας. Πρόκειται για δρόμο κρίσιμο, τόσο για τη στοιχειώδη πρόσβαση και εξυπηρέτηση των κατοίκων, όσο και για την πυροπροστασία της περιοχής.

Το χωριό Χρυσότοπος δεν έχει άλλη διέξοδο – μοναδική του πρόσβαση είναι μέσω της Ρευματιάς, γεγονός που ενέχει σοβαρό κίνδυνο εγκλωβισμού των κατοίκων σε περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλης ανάγκης έκτακτης μετακίνησης. Είναι χαρακτηριστικό της κατάστασης που έχει αφεθεί ο δρόμος, ο εγκλωβισμός πυροσβεστικού οχήματος τα ξημερώματα της Κυριακής 28 Ιουλίου, όπου χρειάστηκε μηχάνημα έργου για τον απεγκλωβισμό του!

Ο συγκεκριμένος δρόμος έχει υποστεί σοβαρές ζημιές από τις πλημμύρες του 2015, οι οποίες παρέσυραν τα τεχνικά έργα που είχαν κατασκευαστεί από τη δεκαετία του ’80. Από τότε μέχρι και σήμερα δεν έχει γίνει καμία ουσιαστική αποκατάσταση ή παρέμβαση από τις αρμόδιες αρχές. Οι κάτοικοι εδώ και χρόνια ζητούν επισκευή και διαπλάτυνση του δρόμου, για να εξασφαλιστεί δεύτερη έξοδος του χωριού, να εξυπηρετούνται οι κτηνοτρόφοι της περιοχής, αλλά και να υπάρχει προσβασιμότητα για την Πυροσβεστική και άλλες υπηρεσίες σε περιόδους έκτακτης ανάγκης.

Ρωτάμε την Περιφερειακή Αρχή:

Τι μέτρα σκοπεύει να πάρει άμεσα για την αποκατάσταση του συγκεκριμένου διαδημοτικού δρόμου; Υπάρχει πρόβλεψη για χρηματοδότηση ή σχεδιασμός παρέμβασης στο Τεχνικό Πρόγραμμα ή στον σχεδιασμό πολιτικής προστασίας της Περιφέρειας; Τι απαντά στις επανειλημμένες εκκλήσεις των κατοίκων για την εξασφάλιση δεύτερης προσβάσιμης διόδου στο Χρυσότοπο; Τι προτίθεται να κάνει για την άμεση θωράκιση της περιοχής με αντιπυρικά έργα και πρόσβαση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης;»

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι

της Λαϊκής Συσπείρωσης

Νίκος Κουτουμάνος

Γιάννης Κελλάρης