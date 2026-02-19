«Έπεσε» το ίντερνετ – «Βροχή» οι διαμαρτυρίες στη Μεσσηνία

Δεκάδες καταγγελίες και παράπονα δέχθηκε ο σταθμός μας από το πρωί, με αφορμή το πρόβλημα που έχει προκύψει με πάροχο τηλεπικοινωνιών και έχει προκαλέσει εκτεταμένη διακοπή σύνδεσης στο διαδίκτυο.

Το πρόβλημα έχει «παραλύσει» την καθημερινότητα εκατοντάδων – αν όχι χιλιάδων – επιχειρήσεων και οικιακών χρηστών σε ολόκληρη τη Μεσσηνία.

Οι πολίτες ζητούν άμεση αποκατάσταση της βλάβης και σαφή ενημέρωση για τα αίτια και το χρονοδιάγραμμα επίλυσης του προβλήματος. Πλέον, αναμένεται επίσημη ανακοίνωση από τον πάροχο σχετικά με το πότε θα επανέλθει πλήρως η λειτουργία των υπηρεσιών.