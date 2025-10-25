Επίδομα θέρμανσης: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και πότε θα καταβληθούν τα ποσά

Μέσα στον Νοέμβριο αναμένεται να καταβληθεί το επίδομα θέρμανσης σε περισσότερα από 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά σε ολόκληρη την χώρα, μέσω της πλατφόρμας της ΑΑΔΕ MyΘέρμανση.

Το MyΘέρμανση, δίνει τη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για το επίδομα θέρμανσης 2025 – 2026, που καλύπτει πετρέλαιο, φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα, πέλετ, ηλεκτρική και θερμική ενέργεια.

Δικαιούχοι για το επίδομα θέρμανσης είναι νοικοκυριά που πληρούν εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, με επιπλέον μειωμένο ΦΠΑ σε 19 ακριτικά νησιά από το 2026. Η πρώτη δόση του επιδόματος θα πιστωθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων πριν από τα Χριστούγεννα και οι επόμενες έως τον Ιούλιο 2026, ανάλογα με το καύσιμο και την κατανάλωση του κάθε νοικοκυριού. Η αίτηση στο myΘέρμανση απαιτεί στοιχεία Taxisnet, ΑΦΜ, IBAN και κατανάλωση θέρμανσης για την κύρια κατοικία.

