Επιδοτούμενα smartphones: Πώς μπορείτε να αποκτήσετε κινητό με μόλις 70 ευρώ

Μια σημαντική θεσμική παρέμβαση για τη βελτίωση της προσβασιμότητας στις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες φέρνει νέα απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (761/Β/16.02.2026). Με τη ρύθμιση αυτή, η Πολιτεία επιχειρεί να αντιμετωπίσει την ταλαιπωρία και το πρόσθετο κόστος που αντιμετωπίζουν έως σήμερα τα άτομα με αναπηρία κατά τη χρήση υπηρεσιών επικοινωνίας. Η νέα απόφαση προβλέπει ανώτατο όριο τιμής 70 ευρώ για smartphones ειδικών προδιαγραφών που προορίζονται για δικαιούχους με αναπηρία, ενώ εισάγει και σύστημα ψηφιακής ταυτοποίησης μέσω του Εθνικού Μητρώου Ατόμων με Αναπηρία.

Με τις ρυθμίσεις αυτές, η χώρα προσαρμόζεται στα ευρωπαϊκά πρότυπα προσβασιμότητας και επιδιώκει να καταστήσει την τεχνολογία πιο εύχρηστη και διαθέσιμη για όλους τους πολίτες.

Φθηνά smartphones και ειδικός εξοπλισμός

Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά τη διάθεση συσκευών κινητής τηλεφωνίας. Οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι υποχρεώνονται πλέον να προσφέρουν τουλάχιστον ένα μοντέλο smartphone με κόστος έως 70 ευρώ για άτομα με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%.

