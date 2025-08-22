Επιμελητήριο Μεσσηνίας: Προσοχή σε παραπλανητικές ιστοσελίδες

Την προσοχή των μελών του για παραπλανητικές ιστοσελίδες εφιστά το Επιμελητήριο Μεσσηνίας. Το τελευταίο διάστημα φαίνεται πως επιτήδειο επιχειρούν να ξεγελάσουν τις υπόχρεες επιχειρήσεις ισχυριζόμενοι πως έχουν την δυνατότητα να τις καταχωρήσουν στο Γ.Ε.ΜΗ. και για την διαδικασία ζητούν πληρωμή.

Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι έχει εντοπιστεί η ύπαρξη μη εξουσιοδοτημένων ιστοσελίδων, οι οποίες ψευδώς ισχυρίζονται ότι καταχωρούν επιχειρήσεις στο Γ.Ε.ΜΗ. και ζητούν πληρωμή από τους υπόχρεους.

Υπενθυμίζεται ότι οι ιστοσελίδες αυτές δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με το Γ.Ε.ΜΗ. και ενδέχεται να αποτελούν προσπάθεια εξαπάτησης.

Οι μοναδικές επίσημες διαδικτυακές υπηρεσίες του Γ.Ε.ΜΗ. βρίσκονται: https://www.businessportal.gr/