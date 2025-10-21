Eπιστροφή ενοικίου: Προ των πυλών η πληρωμή σε 1,1 εκατομμύρια νοικοκυριά

Τον έλεγχο των κρίσιμων κωδικών των φορολογικών δηλώσεων των δικαιούχων της επιστροφή ενοικίου, ολοκληρώνει αυτές τις ημέρες η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), για να ανοίξει ο δρόμος για την καταβολή της ενίσχυσης σε περίπου 1.180.000 νοικοκυριά εντός του Νοεμβρίου, πάνω – κάτω εν τω μέσω του μηνός.

Οι πληρωμές της επιστροφής ενοικίου θα γίνουν χωρίς αιτήσεις στην ΑΑΔΕ ή επιπλέον δικαιολογητικά, καθώς όλα τα απαραίτητα στοιχεία αντλούνται απευθείας από τις δηλώσεις μίσθωσης και τις φορολογικές δηλώσεις των ενοικιαστών, σύμφωνα με το ertnews.