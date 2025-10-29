Επιστροφή ενοικίου: Προϋποθέσεις και εξαιρέσεις – Παραδείγματα

Πλησιάζει η έναρξη της διαδικασίας για την επιστροφή του ενός ενοικίου, το οποίο καταβάλλεται σε συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών που πληρούν εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Υπενθυμίζεται ότι τα ποσά από την επιστροφή ενοικίου, σύμφωνα με τον κυβερνητικό σχεδιασμό, θα αρχίσουν να πιστώνονται στους λογαριασμούς των δικαιούχων τον Νοέμβριο. Δηλαδή περίπου δύο μήνες μετά τη λήξη της διαδικασίας δηλώσεων.

Τις προϋποθέσεις χορήγησης της επιστροφής ενοικίου, τις εξαιρέσεις καθώς και τον τρόπο υπολογισμού μέσω παραδειγμάτων εξηγεί ο οικονομολόγος – φοροτεχνικός, Απόστολος Αλωνιάτης.

