ΕΠΣΜ: «Καταδικάζουμε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο κάθε μορφή βίας, εκφοβισμού και προσπάθειας επηρεασμού»

Θύμα απειλών έπεσε, σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο διαιτητής του ΣΔΠ Μεσσηνίας Αλέξανδρος Τσαμούρης, ενόψει του αγώνα ΠΑΣ Πύργος – Ζάκυνθος, στο πρόσωπο του οποίου η Ενωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μεσσηνίας εκφράζει τη στήριξη της, καταδικάζοντας τέτοιες ενέργειες.

Σε ανακοίνωσή της, η ΕΠΣΜ αναφέρει:

«Ο πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠΣ Μεσσηνίας, καθώς και η Επιτροπή Διαιτησίας της Ένωσης, εκφράζουν τη στήριξή τους στον διαιτητή Αλέξανδρο Τσαμούρη, ο οποίος δέχθηκε απαράδεκτες και καταδικαστέες απειλές ενόψει του αγώνα ΠΑΣ Πύργος – Ζάκυνθος. Καταδικάζουμε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο κάθε μορφή βίας, εκφοβισμού και προσπάθειας επηρεασμού διαιτητών, που πλήττουν το κύρος και την αξιοπιστία του ποδοσφαίρου. Ως Ένωση θα είμαστε στο πλευρό του διαιτητή, ώστε μέσω των αρμόδιων αρχών να διερευνηθεί πλήρως η υπόθεση και να αποδοθούν ευθύνες σε όσους εμπλέκονται. Το ποδόσφαιρο οφείλει να προστατεύει όσους το υπηρετούν. Οι πρακτικές τρομοκράτησης δεν έχουν θέση στα γήπεδα.»