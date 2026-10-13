Η «συμφωνία κυρίων»

Ο κ. Θεοδωρικάκος υπερασπίστηκε τη συνεργασία που έχει αναπτυχθεί ανάμεσα στην κυβέρνηση και τους εκπροσώπους της βιομηχανίας τροφίμων και των αλυσίδων σούπερ μάρκετ. Όπως εξήγησε, μετά την απόφαση του Ιουνίου για την απόσυρση του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, κατά την οποία επιτεύχθηκε συμφωνία για τον περιορισμό των ανατιμήσεων με ισχύ έως το τέλος του έτους. Ειδικά για το πλαφόν στα περιθώρια κέρδους σημείωσε: «Δεν θέλω να επανέλθουμε σε αυτό, διότι δημιουργεί στρεβλώσεις και προβλήματα στην αγορά. Πρέπει, όμως, να βρούμε τον τρόπο να υπάρξει δικαιοσύνη».

Για την πρωτοβουλία μείωσης των τιμών σε 1.740 κωδικούς προϊόντων, κατά μέσο όρο περίπου 9%, σημείωσε ότι ευνόησε την συγκράτηση των τιμών κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, παρά την αυξημένη ζήτηση λόγω του τουρισμού, κάτι που αποτυπώθηκε και στα στοιχεία για τον πληθωρισμό.

Την ίδια ώρα οι έλεγχοι συνεχίζονται και όπως υπενθυμίζει ο Τάκης Θεοδωρικάκος επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 25 εκατ. ευρώ, τα οποία εισπράχθηκαν στο σύνολό τους.

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