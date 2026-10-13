Τα προϊόντα που θα περιλαμβάνει η νέα λίστα προϊόντων με μειωμένες τιμές θα ανακοινωθούν στο επόμενο διάστημα

Νέα μέτρα στήριξης των πολιτών, μετά την παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης -για την οποία αναμένονται ανακοινώσεις αύριο (14.10.2026-, σχεδιάζει η κυβέρνηση ενόψει του δύσκολου χειμώνα που έρχεται αλλά και των Χριστουγέννων.

Μιλώντας χθες το βράδυ στην ertnews ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων σε μέτρα ενόψει Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς που θα περιλαμβάνουν παρεμβάσεις ώστε να το «καλάθι των εορτών» να είναι προσιτό για όλα τα νοικοκυριά αλλά και να αποφευχθούν αδικαιολόγητες ανατιμήσεις.

Το επιτελείο του ΥΠΑΝ είναι σε συνεννόηση με στελέχη της αγοράς του λιανεμπορίου τροφίμων και της βιομηχανίας με επίκεντρο την πρωτοβουλία μείωσης τιμών που είναι σε ισχύ από το τέλος Αυγούστου. Η συνεργασία εστιάζει πλέον στην συγκράτηση των τιμών ενόψει της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων.

Όπως είπε ο Τάκης Θεοδωρικάκος, έχει αναθέσει στη διοίκηση της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή να προχωρήσει στις απαραίτητες επαφές με τις επιχειρήσεις. Στόχος είναι, όπως τόνισε, «κοντά στις γιορτές να υπάρξει και ένα ακόμα μεγαλύτερο πακέτο με βασικά προϊόντα που όλοι χρησιμοποιούμε τις γιορτινές ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς». Εξήγησε ότι η συγκεκριμένη παρέμβαση βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της προετοιμασίας. Οι λεπτομέρειες για τα προϊόντα που θα περιλαμβάνει η νέα λίστα προϊόντων με μειωμένες τιμές θα ανακοινωθούν στο επόμενο διάστημα.

Πρακτικά, αναμένεται να συνεχιστεί η πρωτοβουλία και να εμπλουτιστεί ως το τέλος του έτους, με την αντικατάσταση προϊόντων που δεν έχουν πλέον εποχική ζήτηση, όπως π.χ. τα σχολικά είδη και την ένταξη νέων κωδικών.