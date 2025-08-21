Έρχεται νέο κύμα προγραμμάτων κατάρτισης και απασχόλησης με αιχμή νέους, γυναίκες και μεγάλης ηλικίας ανέργους από τη ΔΥΠΑ

Ένα νέο κύμα προγραμμάτων κατάρτισης, απασχόλησης αλλά και συμβουλευτικής με αιχμή τους πολύ νέους χωρίς εργασιακή εμπειρία, τις γυναίκες αλλά και τους μεγάλης ηλικίας ανέργους σχεδιάζει η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) για το 2026.

Αυτό αναφέρουν καλά πληροφορημένες πηγές του newsit.gr από αρμόδια στελέχη του υπουργείου Εργασίας (τα οποία έχουν γνώση του πακέτου των μέτρων που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης από το φετινό βήμα της ΔΕΘ), συμπληρώνοντας πως αυτές οι κοινωνικές ομάδες θα αποτελούν τους τρεις βασικούς «στόχους» της πολιτικής στήριξης της απασχόλησης για όλη την επόμενη περίοδο, καθώς ολοκληρώνεται από του χρόνου ο κύκλος των προγραμμάτων κατάρτισης (1 δισ. ευρώ για 500.000 εργαζομένους και ανέργους) που έτρεξε την τελευταία 4ετία με κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης.

