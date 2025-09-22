Έρχεται το ψηφιακό εκκαθαριστικό – Όσα πρέπει να ξέρετε

Πρεμιέρα κάνει στα τέλη Σεπτεμβρίου το ψηφιακό εκκαθαριστικό φόρων.

Με τη νέα πλατφόρμα που θα ενεργοποιήσει το υπουργείο Οικονομικών όπου κάθε φορολογούμενος, εισάγοντας βασικά στοιχεία όπως εισόδημα, ηλικία, οικογενειακή κατάσταση ή επαγγελματική ιδιότητα, θα μπορεί να δει άμεσα το όφελος που θα έχει με τη νέα φορολογική κλίμακα η οποία θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου 2026.

Το ψηφιακό εκκαθαριστικό

Η πλατφόρμα θα αναπτυχθεί σε δύο στάδια:

1. Σε πρώτη φάση θα ενεργοποιηθεί η αρχική έκδοση. Ο φορολογούμενος εισάγοντας στοιχεία, όπως το είδος απασχόλησης, το εισόδημα, το έτος γέννησης και τον αριθμό των παιδιών, θα μπορεί να δει άμεσα το όφελος που προκύπτει από την αλλαγή της φορολογικής κλίμακας, καθώς και από τη νέα κλίμακα φορολόγησης των ενοικίων. Αυτή η εφαρμογή θα είναι διαθέσιμη από το site του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

