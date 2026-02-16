Τελευταία Νέα
Εργασιακό burnout – Μύθοι και αλήθειες για το σύνδρομο που εξαντλεί πάνω από τρεις στους τέσσερις

H επαγγελματική εξουθένωση (burnout) αποτελεί ένα σύγχρονο σύνδρομο που ταλαιπωρεί τη μεγάλη πλειονότητα των εργαζομένων και ως εκ τούτου προκαλεί όλο και πιο έντονη δημόσια συζήτηση.

Πολλοί εργαζόμενοι λένε ότι δεν αναγνωρίζουν πια τον εαυτό τους, καθώς αναπτύσσουν χαρακτηριστικά ξένα προς αυτούς

Γύρω του, όμως, έχουν καλλιεργηθεί επικίνδυνοι μύθοι: ότι «αντιμετωπίζεται με διακοπές», ότι «ξεπερνιέται με θέληση» ή ότι «το επικαλούνται οι τεμπέληδες». Ωστόσο, συνδέεται περισσότερο με χρόνιο, κακοδιαχειρισμένο στρες παρά με τη δουλειά καθαυτή.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του in.gr πατώντας εδώ 
