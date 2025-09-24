Τελευταία Νέα
Τετάρτη
24
Σεπτέμβριος
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

Εργασίες στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΟΤΑ»

Ανακοινώνεται ότι στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΟΤΑ» στο Δήμο Καλαμάτας θα πραγματοποιηθούν εργασίες στις περιοχές που αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΚΑΤΑΤΑΣΤΑΣΗΣ           ΠΕΡΙΟΧΗ – ΟΔΟΣ

26/9/2025            Πάρκινγκ Νέδοντος απέναντι από το Μέγαρο Χορού

29/9/2025            Καίσαρη μέχρι διασταύρωση με Ταξιαρχών

30/9/2025            Καίσαρη μέχρι Φαρών και Πολυχάρους

01/10/2025         Αριστοδήμου (Ανάπλαση)

02/10/2025         Γεωργούλη μέχρι Ταξιαρχών και Σπυροπούλου

03/10/2025         Υπόλοιπο Γεωργούλη και Ταξιαρχών

06/10/2025         Κολοκοτρώνη, Αγ. Νικολάου και Αριστοδήμου ανατολικά του Ιερού Ναού του Αγ. Νικολάου

07/10/2025         Πλατεία Μαυρομιχάλη

Παρακαλούνται οι πολίτες να μην παρκάρουν τα οχήματά τους στις περιοχές αυτές και στις αντίστοιχες ημερομηνίες που αναφέρονται για την ομαλότερη διεξαγωγή των εργασιών.

