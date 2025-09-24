Εργασίες στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΟΤΑ»

Ανακοινώνεται ότι στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΟΤΑ» στο Δήμο Καλαμάτας θα πραγματοποιηθούν εργασίες στις περιοχές που αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΚΑΤΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ – ΟΔΟΣ

26/9/2025 Πάρκινγκ Νέδοντος απέναντι από το Μέγαρο Χορού

29/9/2025 Καίσαρη μέχρι διασταύρωση με Ταξιαρχών

30/9/2025 Καίσαρη μέχρι Φαρών και Πολυχάρους

01/10/2025 Αριστοδήμου (Ανάπλαση)

02/10/2025 Γεωργούλη μέχρι Ταξιαρχών και Σπυροπούλου

03/10/2025 Υπόλοιπο Γεωργούλη και Ταξιαρχών

06/10/2025 Κολοκοτρώνη, Αγ. Νικολάου και Αριστοδήμου ανατολικά του Ιερού Ναού του Αγ. Νικολάου

07/10/2025 Πλατεία Μαυρομιχάλη

Παρακαλούνται οι πολίτες να μην παρκάρουν τα οχήματά τους στις περιοχές αυτές και στις αντίστοιχες ημερομηνίες που αναφέρονται για την ομαλότερη διεξαγωγή των εργασιών.