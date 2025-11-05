Ερώτηση 11 βουλευτών της ΝΔ για το κόστος της ενέργειας – Τι ζητούν

Στον τουρισμό, η ετήσια έρευνα του ΙΤΕΠ (3/2025) καταγράφει την ενεργειακή ακρίβεια ως δεύτερη μεγαλύτερη δυσκολία μετά την εύρεση προσωπικού, πλήττοντας την ανταγωνιστικότητα του προϊόντος.

