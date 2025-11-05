Ερώτηση 11 βουλευτών της ΝΔ για το κόστος της ενέργειας – Τι ζητούν

Παρέμβαση για τη μείωση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας καταθέτουν 11 βουλευτές της ΝΔ, με κοινοβουλευτική ερώτηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας. Θέτουν ζήτημα ανασχεδιασμού της αγοράς και του τρόπου διαμόρφωσης τιμών στο Χρηματιστήριο Ενέργειας, ώστε να αντανακλάται στις λιανικές τιμές το χαμηλότερο κόστος παραγωγής από ΑΠΕ, προς όφελος βιομηχανίας και νοικοκυριών.
Όπως θυμίζουν, στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ (7/10/2025), ο πρόεδρος Σπύρος Θεοδωρόπουλος ανέδειξε την ακρίβεια του ηλεκτρικού ρεύματος ως καίριο πρόβλημα για τις ελληνικές βιομηχανίες, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα παραμένει μεταξύ των ακριβότερων χωρών της ΕΕ, με οριζόντιες επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα και τον πληθωρισμό. Προειδοποίησε μάλιστα ότι, αν δεν αντιμετωπιστεί το ζήτημα, δύο μεγάλες βιομηχανίες εξετάζουν κλείσιμο εργοστασίων στη χώρα, ενώ στο οικονομικό συνέδριο της «Ναυτεμπορικής» (31/10/2025) μίλησε για κίνδυνο «παραγωγικής υποχώρησης».
Στον τουρισμό, η ετήσια έρευνα του ΙΤΕΠ (3/2025) καταγράφει την ενεργειακή ακρίβεια ως δεύτερη μεγαλύτερη δυσκολία μετά την εύρεση προσωπικού, πλήττοντας την ανταγωνιστικότητα του προϊόντος.
