Εθιμοτυπική επίσκεψη του νέου Διοικητή του Αστυνομικο

Εθιμοτυπική επίσκεψη στον Δήμαρχο Μεσσήνης Γιώργο Αθανασόπουλο πραγματοποίησε ο νέος Διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Μεσσήνης Κώστας Νικολετζέας. Ο Δήμαρχος καλωσόρισε τον νέο Διοικητή και του ευχήθηκε καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα.

Κατά την διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα που άπτονται της ασφάλειας και της καθημερινότητας των πολιτών. Αναγνωρίζοντας τον σημαντικό ρόλο της Αστυνομίας στη διαφύλαξη της κοινωνικής συνοχής και ασφάλειας, συζητήθηκαν επίσης τρόποι ενίσχυσης της αγαστής συνεργασίας μεταξύ Δήμου και Αστυνομίας.