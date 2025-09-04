Εθιμοτυπική συνάντηση του Δημάρχου Σπάρτης με τη νέα Διοικήτρια του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας

Εθιμοτυπική συνάντηση με τη νέα Διοικήτρια του Γενικού Νοσοκομείου Λακωνίας, κ. Πετρούλα Τρουπή, είχε την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2025 ο Δήμαρχος Σπάρτης, κ. Μιχάλης Βακαλόπουλος.

Η συνάντηση έγινε σε πολύ καλό κλίμα, αναδεικνύοντας το άριστο επίπεδο σχέσεων και αγαστής συνεργασίας που είναι εδραιωμένο μεταξύ της δημοτικής Αρχής Σπάρτης και της Διοίκησης του Γ.Ν. Λακωνίας.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης τέθηκαν ζητήματα που απασχολούν το Νοσοκομείο, αλλά και οι προοπτικές που διανοίγει για την Σπάρτη, τη Λακωνία και την ευρύτερη περιοχή η μελλοντική λειτουργία του νέου Γενικού Νοσοκομείου Σπάρτης – Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, του οποίου οι εργασίες κατασκευής συνεχίζονται με γοργούς ρυθμούς.

Ο κ. Βακαλόπουλος διαβεβαίωσε την κ. Τρουπή ότι ο Δήμος Σπάρτης και ο ίδιος προσωπικά θα στέκονται πάντοτε δίπλα στο Γενικό Νοσοκομείο, επιδιώκοντας την εύρυθμη και ποιοτική λειτουργία του επ’ ωφελεία όλων των πολιτών και της ευχήθηκε καλή επιτυχία και καρποφόρα θητεία με αφορμή την ανάληψη των νέων της καθηκόντων.