Έτσι θα καταλάβεις αν σου έβαλαν νοθευμένο καύσιμο – Τι πρέπει να ελέγξεις

Η νοθεία στα καύσιμα παραμένει μια υπαρκτή απειλή για κάθε οδηγό, με όλο και περισσότερα περιστατικά να κάνουν την εμφάνιση τους.

Η νοθεία στα καύσιμα αποτελεί ένα διαχρονικό και σοβαρό πρόβλημα, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Παρά τα αυστηρά πλαίσια ελέγχου, συνεχίζουν να υπάρχουν επιτήδειοι που εκμεταλλεύονται τα κενά της νομοθεσίας και την ανάγκη των οδηγών για φθηνότερο ανεφοδιασμό.

Οι συνέπειες, βέβαια, δεν περιορίζονται μόνο στην τσέπη των καταναλωτών, αλλά πλήττουν και την αξιοπιστία των οχημάτων, καθώς το νοθευμένο καύσιμο προκαλεί σοβαρές βλάβες στους κινητήρες και να αυξάνει φυσικά τους ρύπους, με αποτέλεσμα να επιβαρύνεται και το περιβάλλον.

