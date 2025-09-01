ΕΒΕΠ: Πως ορίζεται η μεσαία τάξη στην Ελλάδα του 2025 και πως συνδέεται με την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα

Στην Ελλάδα, η μεσαία τάξη και η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα είναι μικρότερη σε μέγεθος, φτωχότερη σε εισόδημα και με υψηλότερη φορολογική πίεση, σε σχέση με την Ευρωζώνη και την ΕΕ-27.

Αυτό σημειώνεται σε ανακοίνωση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς με θέμα: «Πως ορίζεται η μεσαία τάξη στην Ελλάδα του 2025 και πως συνδέεται με την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα», εν αναμονή των ανακοινώσεων του πρωθυπουργού, από το βήμα της ΔΕΘ.

Πιο αναλυτικά αναφέρονται τα εξής:

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς επιχειρεί να απαντήσει στην ερώτηση, ποια είναι τελικά η μεσαία τάξη στη χώρα μας σήμερα. Μια άλλη ερώτηση που χρήζει απάντησης είναι γιατί στην Ελλάδα ο όρος «μεσαία τάξη» χρησιμοποιείται συχνά στη δημόσια συζήτηση, αλλά δεν έχει έναν απολύτως ξεκάθαρο και ομοιόμορφο ορισμό. Στην πράξη μπορούμε να τη δούμε από τρεις οπτικές, τη στατιστική, κοινωνιολογική και οικονομική. Ξεκινώντας από τον οικονομικό ορισμό η μεσαία τάξη συνδέεται, κυρίως, με το εισόδημα σε σχέση με τον μέσο ατομικό μισθό, ή το συνολικό οικογενειακό εισόδημα. Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ και την Eurostat, η μεσαία τάξη δεν έχει το ίδιο μέγεθος και δύναμη σε όλες τις χώρες και γι’ αυτό σε ευρεία κλίμακα θεωρούνται τα νοικοκυριά που έχουν ισοδύναμο διαθέσιμο εισόδημα μεταξύ 75% και 200% του μέσου εισοδήματος της χώρας.

