Εξαιρετική εμφάνιση των ποδηλατών του Σ.Π.Ο.Κ. ”Ο Ευκλής” σε δυο αγώνες

Δυναμική παρουσία σε δύο ποδηλατικούς αγώνες για τον ΣΠΟΚ Ευκλής με τους αθλητές τους να ξεχωρίζουν και να διακρίνονται.

Ειδικότερα, την Κυριακή (19/10ου), ο Σ.Π.Ο.Κ. ”Ο Ευκλής” είχε δυναμική παρουσία σε δύο ποδηλατικούς αγώνες, που διεξήχθησαν σε διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας, σημειώνοντας σημαντικές επιτυχίες και αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά το υψηλό επίπεδο των αθλητών του σωματείου.

Στην ”2η Ανάβαση Αιγιαλείας” που πραγματοποιήθηκε στο Αίγιο, ο αθλητής Κανελλόπουλος Σταύρος κατέκτησε την 1η θέση στην κατηγορία Μάστερ Β΄, προσθέτοντας ακόμη μία νίκη στο ενεργητικό του.

Στην ίδια διοργάνωση, ο Νικολακόπουλος Γιάννης αγωνίστηκε στην κατηγορία Μάστερ Γ΄ και κατέλαβε την 3η θέση, σημειώνοντας εξαιρετική εμφάνιση.

Ενώ ο Γκότσης Ανδρέας στην ίδια κατηγορία, Μάστερ Γ΄ τερμάτισε 5ος έχοντας πολύ καλή εμφάνιση.

Παράλληλα, στην Αλίαρτο Βοιωτίας διεξήχθη ο αγώνας αντοχής Granfondo “ΘΗΣΕΑΣ”, των 87χλμ. με έντονο συναγωνισμό.

Το καλαματιανό σωματείο εκπροσώπησε ο Δημητρακόπουλος Δημήτρης, ο οποίος πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση και κατέκτησε τη 2η θέση, αποδεικνύοντας την αγωνιστικότητα και τη συνέπεια του σωματείου σε κάθε διοργάνωση.

Ο Σ.Π.Ο.Κ. ”Ο Ευκλής” συγχαίρει θερμά όλους τους αθλητές για τις επιδόσεις τους και την αφοσίωσή τους στο άθλημα, καθώς και τους διοργανωτές των αγώνων για την άρτια διεξαγωγή τους.