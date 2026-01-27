Εξαρτημένοι από τις εισαγωγές στα τρόφιμα, με εξαίρεση ελαιόλαδο και φρούτα

Η Ελλάδα, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Τροφίμων του ΟΗΕ (FAO), διαθέτει πλήρη επισιτιστική επάρκεια, ωστόσο μεγάλο μέρος αυτής βασίζεται στις εισαγωγές. Η εξάρτηση αυτή γίνεται πιο έντονη στα δημητριακά, στο κρέας και στα θαλασσινά, που αποτελούν βασικά συστατικά της καθημερινής διατροφής των Ελλήνων. Αντίθετα, η εγχώρια πρωτογενής παραγωγή επαρκεί για λαχανικά και φρούτα, τα οποία επίσης αποτελούν σημαντικό κομμάτι της διατροφής στη χώρα μας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του FAO, η Ελλάδα εμφανίζεται ως χώρα με πλήρη επισιτιστική κάλυψη, με κάθε Έλληνα να έχει ετήσια διαθεσιμότητα τροφής που αντιστοιχεί περίπου σε 3.500 θερμίδες, 112 γραμμάρια πρωτεΐνης και 156 γραμμάρια λίπους ημερησίως. Αυτοί οι δείκτες υπερβαίνουν τις βασικές ανάγκες, αφού ο FAO θεωρεί ότι οι 2.100-2.300 θερμίδες ημερησίως αρκούν για έναν υγιή ενήλικα.

Ωστόσο, μεγάλο μέρος αυτής της επισιτιστικής ασφάλειας βασίζεται στις εισαγωγές, ακόμα και για προϊόντα που παράγονται εγχώρια, αλλά η παραγωγή τους δεν επαρκεί. Παραδείγματα αποτελούν οι μπανάνες, ο καφές, το πιπέρι και άλλα καθημερινά αγαθά.

Πλεόνασμα στο ελαιόλαδο, αυτάρκεια στα φρούτα

Η εγχώρια παραγωγή είναι πολύ ισχυρή στα παραδοσιακά ελληνικά προϊόντα, όπως το ελαιόλαδο και οι ελιές. Η Ελλάδα παράγει τριπλάσια ποσότητα ελαιόλαδου απ’ όση καταναλώνει εσωτερικά (351%) και περισσότερες βρώσιμες ελιές απ’ όσες χρειάζεται η εγχώρια αγορά (110%).

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του powergame.gr πατώντας εδώ