Εξι στα δέκα ευρώ πληρώνονται με κάρτες και e-banking

Καλπάζουν οι ηλεκτρονικές πληρωμές στην Ελλάδα. Εκεί όπου κάποτε κυριαρχούσαν τα τσαλακωμένα χαρτονομίσματα, τα κέρματα και το «μαύρο χρήμα» στις καθημερινές συναλλαγές, σήμερα βασιλεύει η πλαστική κάρτα και το έξυπνο κινητό. Η μετάβαση από τα μετρητά στις ηλεκτρονικές πληρωμές αποτελεί ίσως την πιο εντυπωσιακή αλλαγή στις καταναλωτικές συνήθειες της τελευταίας δεκαετίας, με επιπτώσεις που ξεπερνούν κατά πολύ την απλή ευκολία των συναλλαγών.

Τη ραγδαία αλλαγή της συνήθειας και της νοοτροπίας των καταναλωτών αποκαλύπτουν τα στοιχεία που παρουσίασε πρόσφατα ο πρόεδρος της Ελληνικής Ενωσης Τραπεζών (ΕΕΕ) Γκίκας Χαρδούβελης: στην Ελλάδα, το ποσοστό των συναλλαγών που διεκπεραιώνονται με μετρητά κατέρρευσε από το 88% το 2016 στο 54% το 2024. Επεσαν σχεδόν στο μισό, μόλις στις 5 από τις 10 συναλλαγές, αντί για 9 στις 10 που γίνονταν μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής μέχρι πριν από μία δεκαετία.

