Ευλογιά προβάτων: Κίνδυνος ανατιμήσεων σε γαλακτομικά προϊόντα

Σε αγώνα δρόμου εξελίσσεται το σχέδιο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για να αντιμετωπίσει την επιδημία της ευλογιάς των προβάτων που έχει επεκταθεί στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με ανυπολόγιστές ζημιές για την ελληνική κτηνοτροφία.

Από σήμερα τα σημεία απολύμανσης που λειτουργούν στη Θεσσαλία φτάνουν τα 17, καθώς προστέθηκαν άλλα έξι, ενώ δύναμη 152 κτηνιάτρων και κτηνιατρικού προσωπικού θα συνδράμει στην πραγματοποίηση εντατικών ελέγχων στη Θεσσαλία και στις άλλες πληγείσες περιοχές της χώρας.

Το πρόβλημα είναι μεγάλο, λένε οι παραγωγοί που μέσα σε έναν χρόνο είδαν το ζωικό κεφάλαιο να μειώνεται σχεδόν κατά 270.000 πρόβατα σε 1.148 μονάδες εκτροφής. Την ίδια ώρα τον κώδωνα του κινδύνου έχουν σημάνει και οι εκπρόσωποι της τυροκομίας, οι οποίοι βλέπουν να μειώνονται οι παραδόσεις γάλακτος και να αυξάνονται οι τιμές. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, περίπου 150.000 λιγότεροι τόνοι πρόβειου γάλακτος παραδόθηκαν το επτάμηνο του 2025 σε σχέση με το 2024, με το αιγοπρόβειο γάλα να πωλείται ήδη από τους παραγωγούς από 1,4 έως 1,6 ευρώ το κιλό και τα στελέχη της αγοράς να προειδοποιούν για κίνδυνο ανατιμήσεων σε γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα, και κυρίως στη φέτα, το επόμενο διάστημα εάν δεν αντιμετωπιστεί η νόσος.

