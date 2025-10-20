Φαντασμαγορική η αναπαράσταση της Ναυμαχίας του Ναβαρίνου (video & pic’s)

Στον όρμο της Πύλου τη νύχτα της 20ης Οκτωβρίου ξαναζωντάνεψε η λαμπρή ιστορία του ελληνικού έθνους. Η ιστορία μιας κομβικής μάχης στον αγώνα για την ελευθερία…

Η Πύλος έζησε ξανά την ένδοξη στιγμή της ελληνικής ιστορίας με τις εκδηλώσεις για τον εορτασμό της 198ης επετείου από τη ναυμαχία του Ναβαρίνου, που διοργάνωσε ο Δήμος Πύλου – Νέστορος σε συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου, να κορυφώνονται με την λαμπρή και άκρως εντυπωσιακή αναπαράσταση.

Οι τριήμερες εκδηλώσεις κορυφώθηκαν το βράδυ της Δευτέρας 20 Οκτωβρίου με την εντυπωσιακή αναπαράσταση της ιστορικής ναυμαχίας που έφερε ξανά στη ζωή την ένταση και το μεγαλείο εκείνης της αποφασιστικής στιγμής για την ελευθερία της Ελλάδας.

Επισκέπτες από όλη την Ελλάδα κατέκλυσαν την ιστορική πόλη για να τιμήσουν την καθοριστική αυτή μάχη για την ελληνική ανεξαρτησία, που έλαβε χώρα στις 20 Οκτωβρίου 1827.

Εντυπωσιακό θέαμα και στον ουρανό χάρη στον “χορό” των drones

Φέτος η διοργάνωση ήταν ακόμη πιο εντυπωσιακή. Μια εκδήλωση που φέτος έβαλε τον πήχη ακόμα ψηλότερα με αρκετές πινελιές που τη ξεχώρισαν από κάθε άλλη, παντρεύοντας την μνήμη, την ιστορία του παρελθόντος με την τεχνολογία του παρόντος…

Όλα τα βλέμματα στράφηκαν ψηλά, εκεί όπου ο «χορός» των drones ζωγράφιζε το σκοτάδι με φως, χαρίζοντας μια μαγευτική διάσταση στη διοργάνωση.

Η Ναυμαχία του Ναβαρίνου δεν ήταν μόνο μια στρατιωτική επιτυχία, αλλά το σημείο όπου οι αγώνες του ελληνικού λαού ενώθηκαν με τη διεθνή αλληλεγγύη. Η νίκη αυτή άλλαξε το ρου της ιστορίας, φέρνοντας πιο κοντά την ανεξαρτησία της Ελλάδας μεταφέροντας το μήνυμα πως η ενότητα και η συνεργασία, όπως τότε, έτσι και σήμερα, είναι τα βασικά συστατικά για την αντιμετώπιση κάθε πρόκλησης.

Οι εκδηλώσεις άφησαν ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους στους συμμετέχοντες, που έζησαν ξανά το μεγαλείο της ιστορίας μας, ενώνοντας το παρελθόν με το παρόν σε μια συγκινητική ατμόσφαιρα τιμής και μνήμης.