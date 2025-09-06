Φιλική ισοπαλία στο τελευταίο κρας τεστ της Μαύρης Θύελλας – 1-1 με την Κηφισιά

Το τελευταίο της φιλικό παιχνίδι πριν την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων της στη Super League 2 έδωσε η Μαύρη Θύελλα, μένοντας στο 1-1 με την Κηφισιά στο γήπεδο Μιχάλης Κρητικόπουλος της Καισαριανής.

Οι ποδοσφαιριστές του Αλέκου Βοσνιάδη αντιμετώπισαν ακόμη ένα παιχνίδι με την πρέπουσα σοβαρότητα, βλέποντας το ως επίσημο παιχνίδι. Αποτέλεσμα αυτού ήταν η ομάδα μας να προηγηθεί μόλις στο 7ο λεπτό του αγώνα με τον Τσέλιο.

Η απάντηση από πλευράς γηπεδούχων ήρθε δώδεκα λεπτά αργότερα, με τον Τετέι να γράφει το 1-1 και το σκορ να μένει ως έχει μέχρι το ημίχρονο.

Η εικόνα της ομάδας μας ήταν ξανά πειστική, οι γραμμές είχαν κοντινές αποστάσεις και η δημιουργία σε πολύ καλά επίπεδα, όπως και η ανασταλτική λειτουργία.

Ο ρυθμός στο δεύτερο μέρος έπεσε σχετικά με το πρώτο, εξαιτίας και των αρκετών αλλαγών από τις δύο πλευρές με αποτέλεσμα το ισόπαλο σκορ (1-1) να παραμένει μέχρι το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή.

Η ενδεκάδα με την οποία ξεκίνησε η ομάδα μας: Γκέλιος, Καλουτσικίδης, Βαφέας, Τσελεπίδης, Λυμπεράκης, Οικονόμου, Κατάλντι, Παμλίδης, Τσέλιος, Μορέιρα, Μάντζης.

Στο δεύτερο ημίχρονο αγωνίστηκαν και οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές της Μαύρης Θύελλας.