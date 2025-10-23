Φοινικούντα: Στη τελική ευθεία για την εξιχνίαση του φονικού

Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι Αρχές για την εξιχνίαση της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα. Ύστερα από τη μαραθώνια απολογία τους προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι δύο 22χρονοι κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του 68χρονου επιχειρηματία και του επιστάτη στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα. Υπενθυμίζεται ότι ο 22χρονος Ελληνοβρετανός, ο οποίος κατηγορείται πως ήταν ο εκτελεστής της διπλής δολοφονίας, υποστήριξε ότι δεν ήταν εκείνος που πυροβόλησε και ότι απλά μετέφερε τον φίλο του στο κάμπινγκ.

Από την άλλη, ο 22χρονος φερόμενος ως συνεργός υποστηρίζει ότι έπεσε θύμα σεξουαλικής κακοποίηση από τον 68χρονο επιχειρηματία, ισχυρίστηκε ότι δεν μπήκε ποτέ μέσα στο κάμπινγκ και πως μετά τη διπλή δολοφονία περπάτησε και κολύμπησε από τη Φοινικούντα μέχρι την Καλαμάτα και από εκεί πήρε την επόμενη μέρα το ΚΤΕΛ για την Αθήνα, με τις Αρχές να μην πείθονται από τους ισχυρισμούς του.

Φως θα ρίξει η άρση του απορρήτου των τηλεπικοινωνιών

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει πραγματοποιηθεί η άρση του απορρήτου των τηλεπικοινωνιών και από τις Αρχές ελέγχονται τα τηλεφωνήματα, τα οποία θα ρίξουν φως στην έρευνα και τη διαδικασία της ανάκρισης.

