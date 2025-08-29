Φόροι εισοδήματος, ΦΠΑ και περιορισμός της φοροδιαφυγής τροφοδοτούν τα πρωτογενή πλεονάσματα – Επιπλέον έσοδα 2,1 δισ. στο επτάμηνο

Οι αυξήσεις στις αποδοχές των εργαζομένων– οι οποίες οδηγούν σε υψηλότερα φορολογικά κλιμάκια– και η επιμονή του πληθωρισμού σε υψηλά επίπεδα (3,1% τον Ιούλιο) που ενισχύει τις εισπράξεις από το ΦΠΑ, σε συνδυασμό με τον περιορισμό της φοροδιαφυγής λόγω των ηλεκτρονικών συναλλαγών, αποτελούν τους βασικούς τροφοδότες των κρατικών εσόδων και κατ’ επέκταση των πρωτογενών πλεονασμάτων.

ertflix.gr | Ακούστε περισσότερα στο ertecho.gr Δείτε περισσότερα στο| Ακούστε περισσότερα στο

Οι φορολογικές εισπράξεις ανήλθαν την περίοδο Ιανουαρίου- Ιουλίου 2025 σε 40,4 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 2,15 δισ. ευρώ ή 5,6% έναντι του στόχου. Τα έσοδα από ΦΠΑ ανήλθαν σε 15,7 δισ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 357 εκατ. ευρώ, ενώ τα έσοδα των φόρων εισοδήματος ανήλθαν σε περίπου 15 δισ. ευρώ, αυξημένα έναντι του στόχου κατά 1,316 δισ. ευρώ. Ο Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων είναι αυξημένος κατά 907 εκατ. ευρώ, των Νομικών Προσώπων κατά 59 εκατ. ευρώ και οι Λοιποί Φόροι Εισοδήματος είναι αυξημένοι κατά 350 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Οι φορολογούμενοι το τελευταίο πεντάμηνο του έτους (συμπεριλαμβανομένου του Αυγούστου) θα πρέπει να πληρώσουν στην Εφορία περισσότερα από 31,1 δισ. ευρώ, τα οποία έρχονται να προστεθούν στα άνω των 38,2 δισ. ευρώ του επταμήνου.

Ο δυσκολότερος από τους επόμενους μήνες είναι ο Οκτώβριος που «απαιτεί» 6,6 δισ. ευρώ, ενώ ακολουθούν ο Δεκέμβριος με 6,4 δισ. ευρώ, ο Αύγουστος με 6,19 δισ. ευρώ, ο Σεπτέμβριος με 6,15 δισ. ευρώ και ο Νοέμβριος με 5,7 δισ. ευρώ.

Οι φορολογούμενοι καλούνται να καταβάλλουν εφέτος περισσότερους φόρους καθώς τα έσοδα αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος των 69,203 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 2,490 δισ. ευρώ ή 3,7% έναντι του 2024.

Φέτος «πρωταθλητής» μήνας στο σκέλος των εισπράξεων αναδεικνύεται όπως και πέρυσι ο Ιούλιος, οπότε και στα δημόσια ταμεία εισέρευσαν έσοδα ύψους περίπου 8,2 δισ. ευρώ (καθώς χιλιάδες φορολογούμνεοι πλήρωσαν εφάπαξ το φόρο εισοδήματος), ενώ ο μήνας με τις χαμηλότερες «απαιτήσεις» ήταν ο Μάρτιος κατά τον οποίο εισπράχθηκαν περίπου 3,6 δισ. ευρώ.

Επισημαίνεται ότι οι φορολογούμενοι που ενδεχομένως δεν καταφέρουν να ανταπεξέλθουν στην εξόφληση των υποχρεώσεών τους (φόρος εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ ή ΦΠΑ) στην Εφορία μπορούν να τις εντάξουν στη ρύθμιση των 24 δόσεων.

Οι δόσεις επιβαρύνονται με επιτόκιο 4,34% για οφειλές που ρυθμίζονται σε 12 μηνιαίες δόσεις και 5,84% για οφειλές που ρυθμίζονται σε περισσότερες από 12 δόσεις, με την κάθε μια εκ των οποίων πάντως να μην μπορεί να είναι μικρότερη των 30 ευρώ.

Η ρύθμιση επικυρώνεται με την καταβολή της πρώτης δόσης μέσα σε 3 εργάσιμες ημέρες από την ημέρα υποβολής της αίτησης, ενώ οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών. Αξίζει να σημειωθεί ότι όσοι και όσες καθυστερήσουν να πληρώσουν μια δόση επιβαρύνεται με προσαύξηση 15% και η δόση αυτή πρέπει να καταβληθεί το αργότερο μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας καταβολής της επόμενης δόσης, γεγονός που σημαίνει ότι ο οφειλέτης θα πρέπει σε περίπτωση καθυστέρησης μιας δόσης, να πληρώσει δύο δόσεις μαζί.

Σε κάθε περίπτωση η ρύθμιση χάνεται όταν δεν πληρώνονται 2 συνεχόμενες δόσεις.