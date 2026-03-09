Τελευταία Νέα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικές δηλώσεις 2026: Αντίστροφη μέτρηση για την υποβολή τους

Η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για το φορολογικό έτος 2025 ξεκινά τη Δευτέρα 16 Μαρτίου και θα ολοκληρωθεί στις 15 Ιουλίου, ενώ την ίδια περίοδο αναμένεται να αναρτηθούν και τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ για το 2026.

Ο φόρος εισοδήματος θα εξοφληθεί σε οκτώ μηνιαίες δόσεις. Η πρώτη δόση θα πρέπει να πληρωθεί έως τις 31 Ιουλίου 2026 και η τελευταία έως τις 28 Φεβρουαρίου 2027.

Για όσους επιλέξουν να εξοφλήσουν τον φόρο εφάπαξ έως το τέλος Ιουλίου προβλέπονται κλιμακωτές εκπτώσεις. Συγκεκριμένα, οι φορολογούμενοι που θα υποβάλουν τη δήλωσή τους έως τις 30 Απριλίου θα λάβουν έκπτωση 4%. Για όσους ολοκληρώσουν τη διαδικασία έως τις 15 Ιουνίου η έκπτωση διαμορφώνεται στο 3%, ενώ για δηλώσεις που θα υποβληθούν έως τις 15 Ιουλίου η έκπτωση θα φτάνει το 2%.

Σημαντικός αριθμός δηλώσεων θα εμφανιστεί ήδη συμπληρωμένος στο σύστημα. Περίπου 1,5 εκατομμύριο φορολογικές δηλώσεις θα είναι προσυμπληρωμένες, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Εφόσον οι φορολογούμενοι δεν πραγματοποιήσουν αλλαγές, οι δηλώσεις αυτές θα οριστικοποιηθούν αυτόματα έως τις 27 Απριλίου.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του newmoney.gr πατώντας εδώ 

