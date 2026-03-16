Φορολογικές δηλώσεις και ΕΝΦΙΑ: «Ανοίγει» η αυλαία για τον «σκληρό πυρήνα» της φορολογικής περιόδου

«Στον αέρα» από σήμερα, Δευτέρα (16.3.2026), θα βρίσκεται η πλατφόρμα υποβολής των φορολογικών δηλώσεων 2026, ενώ ο ΕΝΦΙΑ έχει ήδη αρχίσει να αναρτάται για τους ιδιοκτήτες ακινήτων, ανοίγοντας το πιο πυκνό και απαιτητικό κομμάτι της φετινής φορολογικής περιόδου.

Με τις φορολογικές δηλώσεις και τον ΕΝΦΙΑ να συμπίπτουν στο ίδιο χρονικό «παράθυρο», με τους φορολογούμενους και τους λογιστές να έχουν να διαχειριστούν ένα μεγάλο όγκο δεδομένων αλλά και να προσέξουν τις λεπτομέρειες που μπορούν να ανεβάσουν ή να μειώσουν τον τελικό λογαριασμό.

Στο σκέλος των φορολογικών δηλώσεων, το βασικό χρονοδιάγραμμα είναι σαφές. Η υποβολή γίνεται από 15 Μαρτίου έως 15 Ιουλίου κάθε έτους, αλλά επειδή φέτος η 15η Μαρτίου ήταν χθες Κυριακή, η πρακτική έναρξη μεταφέρεται σήμερα Δευτέρα 16.3.2026. Το ισχύον πλαίσιο προβλέπει επίσης 8 μηνιαίες δόσεις για την πληρωμή του φόρου εισοδήματος, με την πρώτη να λήγει στις 31.7.2026, ενώ για εφάπαξ εξόφληση έως την ίδια ημερομηνία ισχύει κλιμακωτή έκπτωση 4% για δήλωση έως 30/4, 3% για δήλωση από 1/5 έως 15/6 και 2% για δήλωση από 16/6 έως 15/7.

