Τελευταία Νέα
97.3best
Τετάρτη
28
Ιανουάριος
TOP
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικές δηλώσεις: SOS από λογιστές για τους νέους ΚΑΔ

Share

Τον κώδωνα του κινδύνου κρούουν οι λογιστές λίγες εβδομάδες πριν ανοίξει η πλατφόρμα για τις φορολογικές δηλώσεις του 2026,

Από την επικείμενη αλλαγή των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) οι λογιστές βλέπουν αλαλούμ στα στοιχεία και στις προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων κάνοντας λόγο για λάθη και ασυμφωνίες που μπορεί να τινάξουν στον «αέρα» το φετινό χρονοδιάγραμμα.

Οι φορολογικές δηλώσεις

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, τον Μάρτιο του 2026 θα αναθεωρηθούν οι ΚΑΔ για περίπου 1,9 εκατ. επαγγελματίες και επιχειρήσεις, στο πλαίσιο της εναρμόνισης με το νέο ευρωπαϊκό σύστημα ταξινόμησης.

Όπως επισημαίνει ο Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών (ΛΣΑ), πρόκειται για μια ουσιαστική μεταβολή στα μητρώα της ΑΑΔΕ, η οποία επηρεάζει άμεσα τη φορολογική, λογιστική και ασφαλιστική εικόνα κάθε επιχείρησης. Η χρονική συγκυρία θεωρείται κρίσιμη, καθώς η διαδικασία συμπίπτει με την περίοδο προετοιμασίας και υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, που ξεκινά στις 16 Μαρτίου.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του ot.gr πατώντας εδώ 

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ενημέρωση με επίκεντρο εσένα... Ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο

Επικοινωνία: [email protected] , +30 27210 63264

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε. ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ Best-tv.gr ΕΔΡΑ Καλαμάτα, Ηρώων Πολυτεχνείου 0, 24134 ΑΦΜ 801227730 ΔΟΥ Καλαμάτα ΤΗΛ – ΕΜΑΙΛ 2721063264/ [email protected] ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ Μπελογιάννης Χρήστος Μπελογιάννης Γιώργος ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ /ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Μπελογιάννης Χρήστος ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Θέμης Κανελλόπουλος ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ DOMAIN Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.

Copyright © 2020 BEST MEDIA | Designed & Powered By nxcode