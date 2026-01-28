Φορολογικές δηλώσεις: SOS από λογιστές για τους νέους ΚΑΔ

Τον κώδωνα του κινδύνου κρούουν οι λογιστές λίγες εβδομάδες πριν ανοίξει η πλατφόρμα για τις φορολογικές δηλώσεις του 2026,

Από την επικείμενη αλλαγή των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) οι λογιστές βλέπουν αλαλούμ στα στοιχεία και στις προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων κάνοντας λόγο για λάθη και ασυμφωνίες που μπορεί να τινάξουν στον «αέρα» το φετινό χρονοδιάγραμμα.

Οι φορολογικές δηλώσεις

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, τον Μάρτιο του 2026 θα αναθεωρηθούν οι ΚΑΔ για περίπου 1,9 εκατ. επαγγελματίες και επιχειρήσεις, στο πλαίσιο της εναρμόνισης με το νέο ευρωπαϊκό σύστημα ταξινόμησης.

Όπως επισημαίνει ο Λογιστικός Σύλλογος Αθηνών (ΛΣΑ), πρόκειται για μια ουσιαστική μεταβολή στα μητρώα της ΑΑΔΕ, η οποία επηρεάζει άμεσα τη φορολογική, λογιστική και ασφαλιστική εικόνα κάθε επιχείρησης. Η χρονική συγκυρία θεωρείται κρίσιμη, καθώς η διαδικασία συμπίπτει με την περίοδο προετοιμασίας και υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, που ξεκινά στις 16 Μαρτίου.

