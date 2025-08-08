Φορολογική κλίμακα: «Κλειδώνουν» αλλαγές στους συντελεστές

Η κυβέρνηση ετοιμάζει αλλαγές στους συντελεστές φορολόγησης των εισοδημάτων στο επίκεντρο των οποίων βρίσκεται η μεσαία τάξη, βάζοντας παράλληλα στον «πάγο» τα σενάρια για τιμαριθμική αναπροσαρμογή της φορολογικής κλίμακας. Η σχετική πρόταση εγκαταλείφθηκε λόγω υψηλού δημοσιονομικού κόστους.

Αντίθετα, στο τραπέζι παραμένουν διορθώσεις στους συντελεστές της φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, με τις σχετικές ανακοινώσεις να αναμένονται από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Τα σενάρια

Οι παρεμβάσεις στη φορολογική κλίμακα που εξετάζονται και αναμένεται να ισχύσουν από τα εισοδήματα του 2026 περιλαμβάνουν:

Εισαγωγή νέου φορολογικού συντελεστή για εισοδήματα από 10.001 έως 20.000 ευρώ. Σήμερα, η μετάβαση από τον συντελεστή 9% ο οποίος εφαρμόζεται στο πρώτο κλιμάκιο εισοδήματος έως 10.000 ευρώ στον συντελεστή 22% προκαλεί απότομη αύξηση του φόρου για τα χαμηλά και τα μεσαία εισοδήματα.

Αναπροσαρμογή στο ανώτατο κλιμάκιο. Υπάρχουν σκέψεις για αύξηση του εισοδηματικού ορίου άνω του οποίου επιβάλλεται ο ανώτατος συντελεστής 44%, που σήμερα ισχύει από τα 40.000 ευρώ και πάνω.

