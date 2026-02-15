«Φωτιά» οι τιμές των τροφίμων στην Ελλάδα – Πόσο αυξήθηκαν την τελευταία πενταετία, χάσμα με EE

Στα ενδιάμεσα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας στρέφει τα βέλη της η νέα Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, προαναγγέλλοντας πλέγμα στοχευμένων παρεμβάσεων στο πεδίο των τιμών, την ώρα που ο πληθωρισμός στην Ελλάδα αποδεικνύεται εξαιρετικά «επίμονος» κι ενώ η οικονομική κόπωση των νοικοκυριών εντείνεται ολοένα και περισσότερο, καθώς οι τιμές των τροφίμων εξακολουθούν να βρίσκονται στον πυρήνα των ανατιμήσεων.

Σύμφωνα με τις τελευταίες ανακοινώσεις της ΕΛΣΤΑΤ, ο πληθωρισμός τον Ιανουάριο διαμορφώθηκε στο 2,5% σε ετήσια βάση, έναντι ανόδου κατά 2,6% τον Δεκέμβριο. Συνολικά, ο δείκτης τροφίμων αυξήθηκε κατά 4,5% αποτελώντας την κινητήρια δύναμη πίσω από την αύξηση των τιμών, ενώ τον χορό των ανατιμήσεων σέρνουν το μοσχάρι με άνοδο 25,4%, οι σοκολάτες με 20,3% και ο καφές με άνοδο 17,7%.

Οι μεγάλοι πρωταγωνιστές των ανατιμήσεων στην πενταετία

Και μπορεί με βάση τα τελευταία στοιχεία, η τιμή του ελαιολάδου να καταγράφει μείωση κατά 30,6% σε σχέση με πέρυσι, ωστόσο παραμένει αυξημένη κατά 46,0% σε σχέση με πέντε χρόνια πριν.

Η πορεία των τιμών την τελευταία πενταετία αποτελεί τον πλέον αδιάσειστο μάρτυρα πως τα περισσότερα είδη διατροφής έχουν παγιωθεί σε αρκετά υψηλά επίπεδα, ασκώντας ασφυκτικές πιέσεις προς το μέσο εισόδημα. Όπως άλλωστε σπεύδουν σε κάθε ευκαιρία να ξεκαθαρίσουν παράγοντες της αγοράς του λιανεμπορίου, οι τιμές των τροφίμων δεν πρόκειται ποτέ να επιστρέψουν στα προ πληθωριστικής κρίσης επίπεδα.

Διαβάστε περισσότερα στο δημοσίευμα του www.insider.gr πατώντας ΕΔΩ