ΦΠΑ με το μήνα: Οι κατηγορίες επιχειρήσεων που εντάσσονται στο νέο σύστημα

Επεκτείνεται το μέτρο της υποβολής ΦΠΑ με το μήνα και σε νέες επιχειρήσεις και επαγγελματίες.

Μετά την υποχρεωτική εφαρμογή του μέτρου το οποίο ενεργοποιήθηκε την 1η Ιουλίου 2025 που αφορούσε 92.590 νέες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες με έναρξη εργασιών από 1η Ιανουαρίου 2024 έως 31 Μαρτίου 2025, έρχεται η σειρά και άλλων φορολογουμένων να μπουν στο ίδιο καθεστώς από την 1η Οκτωβρίου 2025.

ΦΠΑ με το μήνα

Προαιρετικά από την 1η Οκτωβρίου, επιχειρήσεις με απλογραφικά στοιχεία που έχουν κάνει έναρξη εργασιών έως το τέλος Δεκεμβρίου 2023, μπορούν να ενταχθούν εφόσον επιθυμούν στο σύστημα της μηνιαίας υποβολής δήλωσης ΦΠΑ.