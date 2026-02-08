Τελευταία Νέα
Φραπέ: Ο καφές που ξαναγίνεται μόδα από την Gen Z

Ο φραπέ είναι ένα ρόφημα που για δεκαετίες συνόδευσε τις καλοκαιρινές μας στιγμές και έγινε συνώνυμο της ανεμελιάς και της παρέας. Παρότι παραγκωνίστηκε από τον freddo, εξακολουθεί να διαθέτει πιστό κοινό που τον υπερασπίζεται με πάθος και τον εντάσσει στη δική του καθημερινή τελετουργία. Το τελευταίο διάστημα, φαίνεται ότι η Gen Z αρχίζει να τον ανακαλύπτει και να τον συμπεριλαμβάνει στην καθημερινότητά της.

Η γέννηση ενός μύθου

Η ιστορία του τοποθετείται το 1957 στη Θεσσαλονίκη, κατά τη διάρκεια της 22ης Διεθνούς Έκθεσης. Ο Δημήτρης Βακόνδιος, υπάλληλος της έκθεσης και λάτρης του ζεστού στιγμιαίου καφέ, προσπάθησε να φτιάξει τον συνηθισμένο καφέ του, αλλά δεν είχε στη διάθεσή του ζεστό νερό. Χρησιμοποίησε κρύο νερό, στιγμιαίο καφέ και ζάχαρη, τα έβαλε σε ένα σέικερ και τα χτύπησε. Έτσι γεννήθηκε, σχεδόν τυχαία, ο φραπέ, ένας παγωμένος καφές με πλούσιο αφρό που θα γινόταν σύντομα κομμάτι της ελληνικής καθημερινότητας. Η ονομασία του, δανεισμένη από τη γαλλική λέξη «frappé», περιγράφει ακριβώς το απαραίτητο «χτύπημα» του καφέ.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του cantina.protothema.gr πατώντας εδώ 

