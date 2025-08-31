Φυτεία με 2.257 δενδρύλλια κάνναβης στην Αν. Μάνη – Συνελήφθησαν τέσσερα άτομα

Οι εμπεριστατωμένες έρευνες και η αξιοποίηση κατάλληλων και συνδυαστικών στοιχείων αλλά και αποτελέσματα φυσικών και επιστημονικών μεθόδων, οδήγησαν τους αστυνομικούς της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης, στην εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης, σε ειδικά διαμορφωμένο και κατάλληλα εκχερσωμένο χώρο με φυσική κάλυψη, αποσκοπώντας στη συγκομιδή και ακολούθως στη διακίνηση της για την αποκόμιση μεγάλου οικονομικού οφέλους.

Για την εξάρθρωση της εγκληματικής ομάδας, πραγματοποιήθηκε χθες (30.8.2025) το πρωί, ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση, σε περιοχή του δήμου Ανατολικής Μάνης, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης, με την συνδρομή αστυνομικών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λακωνίας, του Τμήματος Τροχαίας Σπάρτης και της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής του Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.) Λακωνίας.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, συνελήφθησαν 61χρονος ημεδαπός, καθώς και -3- αλλοδαποί, ηλικίας 20, 31 και 39 ετών, αντίστοιχα, μέλη της εγκληματικής ομάδας, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, ναρκωτικά και για το – κατά περίπτωση – αδίκημα παράβασης της νομοθεσίας για τα όπλα.

Ειδικότερα, χθες (30.8.2025) το πρωί, κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης πληροφοριών και στοιχείων, πραγματοποιήθηκε οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση σε δύσβατη αγροτοδασική περιοχή του δήμου Ανατολικής Μάνης, κατά την οποία εντοπίστηκε, σε ειδικά διαμορφωμένο και κατάλληλα εκχερσωμένο χώρο με φυσική συγκάλυψη, φυτεία κάνναβης, στην οποία καλλιεργούνταν συνολικά -2.257- δενδρύλλια κάνναβης, ύψους έως -1,70- μέτρων, περίπου, τα οποία εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν μαζί με τον αντίστοιχο αρδευτικό και καλλιεργητικό εξοπλισμό που βρέθηκε στο χώρο.

Περαιτέρω, σε έρευνες που διενεργήθηκαν στις οικίες των συλληφθέντων, καθώς και στην κατοχή τους, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

μικροποσότητα κάνναβης,

κυνηγετικό όπλο,

γεωπονικός εξοπλισμός,

το χρηματικό ποσό των -150- ευρώ,

-5- κινητά τηλέφωνα, ως μέσα διευκόλυνσης τέλεσης αξιόποινων πράξεων και

-2- οχήματα, ως μέσα τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αρμοδίως, ενώ η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο, διενεργούνται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης.