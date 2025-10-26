Γ Εθνική κατηγορία: Ισοπαλίες απέσπασαν Πανθουριακός και Μιλτιάδης στα ματς της 6ης αγωνιστικής

Τον βαθμό της ισοπαλίας κατάφεραν να αποσπάσουν από τους αντιπάλους τους, Μιλτιάδης και Πανθουριακός, στις αναμετρήσεις για την 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Γ’ Εθνικής.

Ο Μιλτιάδης παίζοντας στην έδρα του δεν κατάφερε να διεισδύσει στα αντίπαλα δίχτυα, του ΠΑΣ Πύργου, με τον οποίο έμεινε στο 0-0. Από ένα γκολ πέτυχαν Λουτράκι και Πανθουριακός, στη μεταξύ τους αναμέτρηση. Το τελικό 1-1 αφήνει εν μέρει ικανοποιημένες τις δυο ομάδες.

Τα αποτελέσματα του 4ου ομίλου

Ερμής Μελιγούς-ΑΠΣ Ζάκυνθος 1-4

Παναιγιάλειος-Πανγυθεατικός 5-0

Θύελλα Πατρών-ΠΑΣ Κόρινθος 2-2

Πέλοπας Κιάτου-Παναχαϊκή 0-4

ΑΟ Μιλτιάδης-ΠΑΣ Πύργος 0-0

ΑΟ Λουτρακίου-Πανθουριακός 1-1

Βαθμολογία

1. ΠΑΣ Πύργου 14

2. ΑΟ Μιλτιάδης 13

3. ΑΠΣ Ζάκυνθος 13

4. Παναιγιάλειος 13

5. Παναχαϊκή 10

6. Πέλοπας Κιάτου 9

7. Θύελλα Πατρών 8

8. ΑΟ Λουτρακίου 7

9. ΠΑΣ Κόρινθος 6

10. ΑΣ Πανθουριακός 4

11. Πανγυθεατικός 1

12. Ερμής Μελιγούς 1

Η επόμενη αγωνιστική (7η)

ΑΟ Λουτρακίου – Πέλοπας Κιάτου

ΑΠΣ Ζάκυνθος – ΑΟ Μιλτιάδης

ΠΑΣ Κόρινθος – Παναιγιάλειος

ΑΣ Πανθουριακός – Ερμής Μελιγούς

Παναχαϊκή – Θύελλα Πατρών

Πανγυθεατικός – ΠΑΣ Πύργος