Γιατί ο ελληνικός είναι ο καλύτερος καφές να ξεκινήσουμε τη μέρα

Είναι ένας πολύτιμος σύμμαχος για την υγεία. Πλούσιος σε αντιοξειδωτικά όπως οι πολυφαινόλες, το χλωρογενικό οξύ και οι μελανοϊδίνες, προστατεύει τα κύτταρα μας από τις ελεύθερες ρίζες και επιβραδύνει τη γήρανση. Η συμβολή του στη μακροζωία είναι εντυπωσιακή, καθώς έρευνες σε ηλικιωμένους έδειξαν ότι οι τακτικοί καταναλωτές ελληνικού καφέ, έχουν μικρότερες πιθανότητες για καρδιολογικά προβλήματα και απολαμβάνουν καλύτερης γενικής υγείας σε σχέση με όσους επιλέγουν άλλους καφέδες. Με μόλις 1 θερμίδα ανά φλιτζάνι, είναι ιδανικός για όσους προσέχουν τη σιλουέτα τους, ενώ η μέτρια περιεκτικότητα του σε καφεΐνη, τον καθιστά ασφαλή ακόμη και για τους πιο ευαίσθητους οργανισμούς.

