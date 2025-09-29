Γιατί όλοι οι γαλάζιοι βουλευτές πηγαίνουν στο «στρατηγείο» του Γρηγόρη Δημητριάδη στο Κολωνάκι

Στο Κολωνάκι, λίγα μέτρα πιο μακριά από το Μέγαρο Μαξίμου βρίσκεται το νέο «στρατηγείο» του πρώην γενικού γραμματέα της κυβέρνησης, Γρηγόρη Δημητριάδη. Εκεί, στο νέο ανανεωμένο γραφείο του, που αποπνέει σύγχρονη πολυτέλεια, υποδέχεται πλήθος γαλάζιων στελεχών και βουλευτών. Τη μίνιμαλ βιβλιοθήκη του γραφείου του κοσμούν μερικές οικογενειακές φωτογραφίες και σε εξέχουσα θέση βρίσκονται οι φωτογραφίες του αείμνηστου Κωνσταντίνου Μητσοτάκη.

Πίσω από το γραφείο του δεσπόζει ένας επιβλητικός κατακόκκινος μοντέρνος πίνακας που «δένει» με την αφαιρετική πολυτέλεια και το σκούρο ξύλο που κυριαρχεί στην διακόσμηση.

Το νέο στρατηγείο του Greg για τους φίλους του, φαίνεται πως δεν είναι απλώς μια επαγγελματική κίνηση. Φαίνεται πως δεν είναι μια επιλογή ανανέωσης του δικηγορικού του γραφείου αλλά είναι μια στρατηγική επιλογή που στέλνει σαφή μηνύματα προς το πολιτικό και επιχειρηματικό κατεστημένο.

Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο έντονων πολιτικών ζυμώσεων και επαναπροσδιορισμού συμμαχιών.

Το τελευταίο διάστημα, ο Γρηγόρης Δημητριάδης, άλλοτε στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού και πρώην γενικός γραμματέας του Μεγάρου Μαξίμου, έχει επιδοθεί σε ένα εντυπωσιακό μπαράζ συναντήσεων με βουλευτές και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, προκαλώντας πλήθος ερωτημάτων για τον πραγματικό χαρακτήρα και τον στόχο αυτών των επαφών.

Είναι γεγονός ότι ο γαλάζιος μηχανισμός έχει ξεκινήσει να δουλεύει σε προσυνεδριακούς ρυθμούς και οι επαφές μεταξύ στελεχών επιβάλλονται. Στο πλαίσιο αυτό η κινητικότητά του Γρ. Δημητριάδη είναι πλέον ορατή όχι μόνο στα παρασκήνια, αλλά και στο δημόσιο πεδίο, καθώς εμφανίζεται σε πολιτικές εκδηλώσεις, περιφερειακές περιοδείες και άτυπες συγκεντρώσεις κομματικών παραγόντων.

σε σχετική ερώτηση του Νίκου Χασαπόπουλου στο mononews κατά τη συνέντευξη τύπου της ΔΕΘ. Το ερώτημα είναι αν ο Γρ. Δημητριάδης επιστρέψει σε επιτελική θέση στο κόμμα, στην Πειραιώς γιατί το ενδεχόμενο να επιστρέψει στο Μέγαρο Μαξίμου το απέκλεισε ο πρωθυπουργός απαντώντας

Αντί να πάει ο Μωάμεθ στο βουνό….

Πάντως, το δικηγορικό γραφείο του Δημητριάδη παραμένει στην καρδιά του Κολωνακίου και οι πόρτες του είναι ορθάνοικτες για όλα τα γαλάζια στελέχη και τους βουλευτές του κόμματος.

Βέβαια, είναι κάπως ανορθόδοξο, και συνάμα εντυπωσιακό, το γεγονός πως αντί οι βουλευτές να συναντούν στα γραφεία τους ή έστω σε ουδέτερο έδαφος τον Γρηγόρη Δημητριάδη, σπεύδουν να περάσουν το κατώφλι του υπερσύγχρονου γραφείου του και να φωτογραφηθούν μαζί του.

Ωστόσο μην ξεχνάμε πως για αρκετούς γαλάζιους βουλευτές ο Δημητριάδης αποτελεί την «ψυχή» της παράταξης, ή τον «ισορροπιστή» της κεντρικής διοίκησης ή απλώς ένα πολύ αγαπημένο και ικανό πρόσωπο. Το σίγουρο είναι ότι ο πρώην διευθυντής του πρωθυπουργικού γραφείου γνωρίζει όσο λίγοι την ανθρωπογεωγραφία και το μηχανισμό της γαλάζιας παράταξης.

Οι επαφές

Έχουν καταγραφεί επαφές του με περιφερειακά στελέχη της ΝΔ σε διάφορες περιοχές, από τη Θεσσαλία έως την Αττική, όπου συμμετείχε σε κοινωνικές εκδηλώσεις με έντονο πολιτικό χρώμα. Οι συναντήσεις αυτές, έστω και αν δεν δημοσιοποιούνται όλες, λειτουργούν ως υπενθύμιση ότι ο Δημητριάδης διαθέτει ακόμη ένα ευρύ δίκτυο γνωριμιών, ικανό να του προσφέρει στήριξη ή τουλάχιστον πρόσβαση σε κρίσιμες κομματικές δεξαμενές.

Πρώτος σταθμός των κινήσεών του ήταν τα Ιωάννινα, όπου πραγματοποίησε σειρά συναντήσεων με κομματικά στελέχη της τοπικής Νέας Δημοκρατίας.

Ανάμεσά τους ξεχώρισε η συνάντηση με τη βουλευτή Ιωαννίνων Μαρία Κεφάλα, μια πολιτικό με σημαντική απήχηση στην Ήπειρο. Η παρουσία Δημητριάδη στην πόλη δεν περιορίστηκε σε ιδιωτικές επαφές, αλλά περιελάμβανε και συζητήσεις με στελέχη της ΟΝΝΕΔ και της ΔΑΠ, αποτυπώνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι επιδιώκει να συνδεθεί ξανά με τις νεότερες γενιές του κομματικού μηχανισμού. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε συνομιλίες με πρώην βουλευτές της περιοχής, καθώς και με μέλη των τοπικών οργανώσεων που διαδραματίζουν ρόλο στις εσωκομματικές ισορροπίες.

Στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης (ΔΕΘ), ο Δημητριάδης δεν πέρασε απαρατήρητος. Εμφανίστηκε σε εκδηλώσεις πλάι στον υπουργό Ανάπτυξης Άδωνι Γεωργιάδη, γεγονός που θεωρήθηκε ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς ο τελευταίος διαθέτει δίκτυο επιρροής στον σκληρό πυρήνα της ΝΔ. Οι δύο άνδρες αντάλλαξαν θερμές χειραψίες και συνομίλησαν ενώπιον στελεχών και εκπροσώπων φορέων, δίνοντας το στίγμα μιας πολιτικής σχέσης που όχι μόνο παραμένει ζωντανή, αλλά ίσως να βαθαίνει στο παρόν σκηνικό.

Σημαντικότατο κεφάλαιο των πρόσφατων εμφανίσεών του αποτελεί η στενή σχέση που φαίνεται να διατηρεί με τον πρόεδρο της ΟΝΝΕΔ, Ορφέα Γεωργίου. Η παρουσία του Δημητριάδη σε δράσεις της νεολαίας του κόμματος και οι δημόσιες επαφές τους έχουν αναλυθεί ως μια στρατηγική επιλογή: η ΟΝΝΕΔ λειτουργεί ως «πύλη» που μπορεί να του επιτρέψει να επανασυνδεθεί με τον κομματικό ιστό από τη βάση, ενώ ο Γεωργίου εμφανίζεται να παρέχει πολιτική στήριξη και έναν μηχανισμό δικτύωσης με τα πιο δυναμικά στελέχη της νέας γενιάς.

Δεν έλειψε, βεβαίως, και η συνάντησή του με τον Στέλιο Πέτσα, πρώην κυβερνητικό εκπρόσωπο κατά την πρώτη τετραετία της ΝΔ. Η συνάντηση έγινε γνωστή μέσω ανάρτησης στα κοινωνικά δίκτυα, με τον Δημητριάδη να μιλά για «κοινούς αγώνες» και να υπενθυμίζει την πολιτική τους συνύπαρξη στα χρόνια της αντιπολίτευσης. Η δημόσια προβολή της συνάντησης θεωρήθηκε συμβολική: στόχευε να δείξει ότι παραμένει σε ανοιχτή γραμμή με στελέχη της «παλιάς φρουράς» που εξακολουθούν να έχουν επιρροή στο κυβερνητικό στρατόπεδο.

Το «κατώφλι» του δικηγορικού γραφείου του Γρ. Δημητριάδη πέρασε πρόσφατα και ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Κωνσταντίνος Κόλλιας και ο πρόεδρος του ΤΕΕ, Γιώργος Στασινός. Ενώ ημέρες πριν τα.. διαπιστευτήριά τους έδωσαν, ο βουλευτής Πιερίας, Φ. Μπαραλιάκος, οι επικεφαλής της Ομάδας Αλήθειας, Κώστας Μπένος και Κίμων Δογάνης και πολλοί άλλοι…