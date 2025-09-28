Γιατρός του Harvard δεν τρώει ποτέ αυτό το φρούτο

Τα φρούτα θεωρούνται ισχυρός σύμμαχος της υγείας. Ωστόσο, από ότι φαίνεται δεν είναι όλα εξίσου ωφέλιμα για το πεπτικό μας σύστημα. Ένας γαστρεντερολόγος από το Harvard κατέταξε 10 από τα πιο συνηθισμένα φρούτα με βάση το πώς επηρεάζουν το έντερο, αποκαλύπτοντας ποιο αποφεύγει πάντοτε και ποια βρίσκονται στην κορυφή της λίστας του.

Σύμφωνα με τον Δρ. Saurabh Sethi, οι (υπερ)ώριμες μπανάνες συγκαταλέγονται στις χειρότερες επιλογές. Λόγω της υψηλής περιεκτικότητάς τους σε ζάχαρη, ανεβάζουν απότομα το σάκχαρο και δεν τροφοδοτούν σωστά τα ωφέλιμα βακτήρια του εντέρου. Όπως εξηγεί, όσο ωριμάζει μια μπανάνα, τόσο χάνει φυτικές ίνες και ανθεκτικό άμυλο -ουσίες που λειτουργούν ως πρεβιοτικά.

Αντίθετα, οι ελαφρώς άγουρες μπανάνες περιέχουν περισσότερες φυτικές ίνες και συμβάλλουν στην πρόληψη καρδιαγγειακών παθήσεων, διαβήτη τύπου 2 και καρκίνου του παχέος εντέρου.

